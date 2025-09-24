晴時多雲

娛樂 最新消息

韓國演藝圈夫婦「秘密戀愛10年」結婚 驚喜曝光求婚過程閃瞎粉絲

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕過去曾出演韓版《步步驚心》的南韓演員尹善宇與出演《王后傘下》的女星金佳恩兩人秘密戀愛10年，宣布將在10月步入禮堂，驚喜不少藝人粉絲，直呼：「韓國演藝圈明星夫妻再加一」。然而女方時常在YouTube分享生活，日前更公開求婚畫面，畫面感動一票網友粉絲。

韓國女星金佳恩與男星尹善宇先後宣布結婚喜訊與日期。（翻攝自IG）韓國女星金佳恩與男星尹善宇先後宣布結婚喜訊與日期。（翻攝自IG）

尹善宇宇金佳恩的經紀公司在7月1日發布聲明，表示兩人交往十年，將在十月結為連理，踏入婚姻，並強調婚禮僅邀請雙方家庭及至親好友，以非公開形式進行。隨後男女雙方也各自發文，承諾未來會成為彼此的依靠，幸福生活下去。甜蜜互動閃瞎粉絲，且獲得許多藝人朋友的祝福。

兩人因2015年出演戲劇《一片丹心蒲公英》在劇中飾演情侶檔，2017年又再度合作《重逢的世界》以兄妹身分重逢。因戲結緣展開10年長久的低調戀愛，如今從戲中情侶到戲外成真，將攜手踏入禮堂。而女方在經紀公司宣布喜事後，在YouTube大方分享求婚畫面，見影片中金佳恩為慶祝尹善宇生日，精心布置求婚場地並準備頭紗與蛋糕，其中尹善宇也感動道：「好漂亮啊，這是妳準備的嗎？辛苦了。」並給予溫暖擁抱，畫面浪漫動人。

