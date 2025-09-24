腦洞「爆」開！蝙蝠俠變身科學怪人喜迎《科學新娘！》破格詮釋經典文學

奧斯卡金像獎提名女星潔西伯克利主演新片《科學新娘！》。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡金像獎提名編劇、導演瑪姬葛倫霍執導新片《科學新娘！》集合奧斯卡提名女星潔西伯克利、「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾聯合演出，今（24日）曝光前導預告，大膽前衛、顛覆傳統，重新詮釋世上最扣人心弦的經典故事，不僅腦洞大開，簡直腦洞「爆」開。

克里斯汀貝爾在《科學新娘！》化身科學怪人。（翻攝自YouTube）

電影描述孤單寂寞的科學怪人（克里斯汀貝爾 飾）前往 1930 年代的芝加哥，請求極具開創性的科學家尤弗尼斯博士（安妮特貝寧 飾）為他創造一名伴侶。他們兩人聯手讓一名被謀殺的年輕女子復活，科學新娘（潔西伯克利 飾）就此誕生。然而接下來發生的事情遠遠超乎他們的想像：謀殺！著魔！一場狂野激進的文化運動！以及一對亡命鴛鴦轟轟烈烈的危險戀情！

堅強的演員陣容包括還包括瑪姬葛倫霍的老公彼得賽斯嘉、奧斯卡提名男星同時也是瑪姬葛倫霍的弟弟傑克葛倫霍、奧斯卡得主潘妮洛普克魯茲。《科學新娘！》將於2026年3月在台上映。

《科學新娘！》前導預告：

