娛樂 最新消息

鹿希派開麵店「月租破百萬」 金主爸吳宗憲不忍全說了

吳宗憲（左起）帶著梁舒涵、納豆和曾子余到鹿希派（後）經營的牛肉麵餐廳。（TVBS提供）吳宗憲（左起）帶著梁舒涵、納豆和曾子余到鹿希派（後）經營的牛肉麵餐廳。（TVBS提供）〔記者侯家瑜／台北報導〕《食尚玩家》2天1夜go 最新一集請來本土天王吳宗憲，帶主持群納豆、曾子余、梁舒涵大啖米其林級海鮮料理，節目笑料與亮點不斷。

曾子余（左一）展現「神級知識庫」，讓主廚驚呆直誇專業。（TVBS提供）曾子余（左一）展現「神級知識庫」，讓主廚驚呆直誇專業。（TVBS提供）

曾子余在節目中化身「百科全書」，連主廚想保密的冬蟲夏草都能一眼識破，讓對方驚呼：「你真的蠻厲害的！」隨後他每道菜都硬要拆解食材與典故，甚至把黑白雞肉解讀成「太極哲理」，讓主廚哭笑不得點頭附和。

梁舒涵（左一）品嘗白鬚蝦驚呼太新鮮。右起為曾子余、納豆。（TVBS提供）梁舒涵（左一）品嘗白鬚蝦驚呼太新鮮。右起為曾子余、納豆。（TVBS提供）

本集最大驚喜是吳宗憲現身，他豪氣直帶3人進入號稱「秘密家庭廚房」的米其林等級海鮮餐廳。憲哥透露，女兒吳姍儒從3歲就跟著吃到大，當白鬚蝦端上桌，梁舒涵一嚐驚呼「鮮美無比」，憲哥卻順勢開黃腔：「女人就像海鮮，好吃永遠敵不過新鮮。」嚇得他立刻甩鍋納豆，笑喊不能播。隨後極品鮑魚、燕窩、鹽焗處女蟳、絲瓜蛤蜊等陸續上桌，讓主持群吃到停不下來，憲哥還調侃：「你們確定這是錄節目？」

更爆笑的是，憲哥最後直接帶隊到兒子鹿希派的牛肉麵店，當場自爆：「這裡房租一個月就要100多萬元。」還補刀笑說：「除非有金主爸爸，不然早就倒了！」憲哥還說兒子雖然是牛肉麵第三代傳人，但一代不如一代，父子鬥嘴讓主持群邊吃邊看。

