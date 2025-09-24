韋禮安與高雄女模熱情互動 開敞篷載妹畫面流出

韋禮安為《珍妮佛》 挑戰唱跳。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲創作才子韋禮安推出全新創作EP《Love Wei Back Vol.1》，復古的氛圍掀起風潮，他在EP中化身三個角色詮釋三首新歌，《珍妮佛》是由來自香港的動感歌手「韋廉」演唱，韋禮安在MV中展現難得一見的舞姿，他笑說：「去年參加了節目的錄製，為了節目內容，我努力練了舞蹈，可能就此開啟了我的舞蹈細胞，這次決定要為《珍妮佛》好好跳一段舞。」

MV中，韋禮安化身「韋廉」，穿著時髦襯衫、大喇叭牛仔褲以摩登帥氣姿態閃亮登場，開著敞篷車瀟灑迎風馳騁，尋找心中的珍妮佛。劇中安排了兩位假人模特兒來演出劇情中的珍妮佛與喬治，且這兩位假人模特兒可是經過導演「試鏡」才找到的帥哥美女，韋禮安笑說：「聽說導演團隊『面試』了許多假人，終於在高雄找到最漂亮的珍妮佛和最帥喬治，今天來到MV拍攝現場了。」

韋禮安在MV中大秀舞技，他帶領兩位俏麗的女舞者，以獨門「WeiRoll韋搖」唱出每個人心中對愛情的嚮往，而這是韋禮安出道以來，第一次為了自己的歌曲進舞蹈教室練舞，他之前曾為了個人第一場台北小巨蛋演唱會排舞，去年錄製節目《披荊斬棘4》時也曾為演出內容苦練過舞蹈，沒想到自此對舞蹈不再像以往抗拒，很願意多嘗試不同形式的表演。

他說：「我跟老師說聽到這首歌的節奏，我大概會想像這樣蠕動（左右扭），希望老師從我的蠕動發展出舞步，我會比較好上手，沒想到老師真的做到了，『WeiRoll韋搖』誕生了！」他成功變身唱跳歌手，也期待之後不只在MV中秀舞技，而是可以在各大舞台上展現《珍妮佛》的舞蹈魅力。

