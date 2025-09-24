才傳出年底台中唱跨年 阿信自爆五月天友情像「臭豆腐」

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會目前已完成114場，接下來台灣歌迷最期待的就是10月4、5日在高雄巨蛋舉辦的「超犀利趴14」，因為五月天將連續兩天壓軸演出。另外之前傳出今年年底五月天將到台中洲際棒球場舉辦跨年演唱會，唱片公司也表示：「有此計劃中，敬請期待，一切請以官方發佈為準。」這同樣也讓歌迷充滿期待。

五月天開唱，歌迷點歌時希望由阿信（中）彈吉他。（相信音樂提供）

日前五月天到長沙舉辦3場巡演，冠佑透露他去當地老街吃了6塊臭豆腐，阿信靠近冠佑，作勢聞他身上的味道，還問他：「我怎麼不覺得你有臭味？」冠佑表示聞在鼻子是臭的，但吃到嘴巴裡是香的，沒想到阿信竟說：「那不就跟我們友情一樣！」逗笑歌迷，或許就像五月天的友情一樣，雖然團員常在台上互相打鬧拌嘴，卻情比金堅攜手走過25年的風風雨雨。

五月天演唱會，冠佑（中）說自己吃了臭豆腐，阿信（右）作勢聞他身上有沒有味道。（相信音樂提供）

五月天演唱會的點歌時段每次都有不同考驗，2016年阿信曾以吉他自彈自唱《聽不到》，這次有歌迷希望五月天能復刻當時的回憶，因此點唱《明白》時也希望阿信彈吉他，由瑪莎演唱，瑪莎還開玩笑問歌迷，是不是很肯定阿信的吉他功力？

