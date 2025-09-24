晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才傳出年底台中唱跨年 阿信自爆五月天友情像「臭豆腐」

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會目前已完成114場，接下來台灣歌迷最期待的就是10月4、5日在高雄巨蛋舉辦的「超犀利趴14」，因為五月天將連續兩天壓軸演出。另外之前傳出今年年底五月天將到台中洲際棒球場舉辦跨年演唱會，唱片公司也表示：「有此計劃中，敬請期待，一切請以官方發佈為準。」這同樣也讓歌迷充滿期待。

五月天開唱，歌迷點歌時希望由阿信（中）彈吉他。（相信音樂提供）五月天開唱，歌迷點歌時希望由阿信（中）彈吉他。（相信音樂提供）

日前五月天到長沙舉辦3場巡演，冠佑透露他去當地老街吃了6塊臭豆腐，阿信靠近冠佑，作勢聞他身上的味道，還問他：「我怎麼不覺得你有臭味？」冠佑表示聞在鼻子是臭的，但吃到嘴巴裡是香的，沒想到阿信竟說：「那不就跟我們友情一樣！」逗笑歌迷，或許就像五月天的友情一樣，雖然團員常在台上互相打鬧拌嘴，卻情比金堅攜手走過25年的風風雨雨。

五月天演唱會，冠佑（中）說自己吃了臭豆腐，阿信（右）作勢聞他身上有沒有味道。（相信音樂提供）五月天演唱會，冠佑（中）說自己吃了臭豆腐，阿信（右）作勢聞他身上有沒有味道。（相信音樂提供）

五月天演唱會的點歌時段每次都有不同考驗，2016年阿信曾以吉他自彈自唱《聽不到》，這次有歌迷希望五月天能復刻當時的回憶，因此點唱《明白》時也希望阿信彈吉他，由瑪莎演唱，瑪莎還開玩笑問歌迷，是不是很肯定阿信的吉他功力？

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中