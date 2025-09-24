晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

78歲「舞蹈國寶」曹金鈴體力驚人 10天走15萬步不喊累

舞蹈國寶曹金鈴體力驚人。（臺北市桔色關懷協會提供）舞蹈國寶曹金鈴體力驚人。（臺北市桔色關懷協會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕78歲舞蹈國寶曹金鈴日前受邀參加「國際攝影藝術聯合會（FIAP）」第九屆世界攝影大會，與來自全球40國、逾300位攝影大師走訪湖南，十天行程每日走路平均一萬五千步，曹金鈴卻全程精神奕奕，絲毫不喊累。她笑言：「有人走到腿痛、氣喘吁吁，我卻越走越有勁！」秘訣就在於數十年來的舞蹈與運動習慣，讓她維持驚人肌耐力。

78歲舞蹈國寶曹金鈴奉獻公益，下一步將拍影片分享健康運動重要性。（臺北市桔色關懷協會提供）78歲舞蹈國寶曹金鈴奉獻公益，下一步將拍影片分享健康運動重要性。（臺北市桔色關懷協會提供）

曹金鈴分享，運動對她來說不只是保持體態，更是延緩肌少症、保護關節、強化肌力的最佳方式。她更透露未來計畫推出一系列短影音運動影片，要用最親切的方式，帶領長輩與年輕人一起動起來，讓「健康運動」成為全民新生活理念。

舞蹈國寶曹金鈴暖心出行，以舞者姿態走進攝影世界。（臺北市桔色關懷協會提供）舞蹈國寶曹金鈴暖心出行，以舞者姿態走進攝影世界。（臺北市桔色關懷協會提供）

此次攝影大會旅程緊湊，她先飛新加坡再轉往湖南，返台後還馬不停蹄前往澎湖，依舊神采飛揚。曹金鈴感性表示：「身體真的會回饋給你滿滿能量，這就是運動帶來的禮物。」

白冰冰（左）攜手曹金鈴，期待台語界下一位小天后。（臺北市桔色關懷協會提供）白冰冰（左）攜手曹金鈴，期待台語界下一位小天后。（臺北市桔色關懷協會提供）

除了舞蹈與運動，曹金鈴也投入公益與文化推廣。她擔任「臺北市桔色關懷協會」服務長者，近期更響應好友白冰冰的號召，共同推廣「2025世界閩南語金曲歌唱大賽」。曹金鈴將於9月28日出席台灣總決賽，與白冰冰、美聲歌手小百合、蘋果花歌后楊燕等人齊聚，期待見證台語新一代小天后誕生。她強調：「江蕙演唱會場場爆滿，就是台語文化魅力的最好證明。我們有責任將這份文化傳承下去。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中