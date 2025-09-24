78歲「舞蹈國寶」曹金鈴體力驚人 10天走15萬步不喊累

舞蹈國寶曹金鈴體力驚人。（臺北市桔色關懷協會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕78歲舞蹈國寶曹金鈴日前受邀參加「國際攝影藝術聯合會（FIAP）」第九屆世界攝影大會，與來自全球40國、逾300位攝影大師走訪湖南，十天行程每日走路平均一萬五千步，曹金鈴卻全程精神奕奕，絲毫不喊累。她笑言：「有人走到腿痛、氣喘吁吁，我卻越走越有勁！」秘訣就在於數十年來的舞蹈與運動習慣，讓她維持驚人肌耐力。

78歲舞蹈國寶曹金鈴奉獻公益，下一步將拍影片分享健康運動重要性。（臺北市桔色關懷協會提供）

曹金鈴分享，運動對她來說不只是保持體態，更是延緩肌少症、保護關節、強化肌力的最佳方式。她更透露未來計畫推出一系列短影音運動影片，要用最親切的方式，帶領長輩與年輕人一起動起來，讓「健康運動」成為全民新生活理念。

請繼續往下閱讀...

舞蹈國寶曹金鈴暖心出行，以舞者姿態走進攝影世界。（臺北市桔色關懷協會提供）

此次攝影大會旅程緊湊，她先飛新加坡再轉往湖南，返台後還馬不停蹄前往澎湖，依舊神采飛揚。曹金鈴感性表示：「身體真的會回饋給你滿滿能量，這就是運動帶來的禮物。」

白冰冰（左）攜手曹金鈴，期待台語界下一位小天后。（臺北市桔色關懷協會提供）

除了舞蹈與運動，曹金鈴也投入公益與文化推廣。她擔任「臺北市桔色關懷協會」服務長者，近期更響應好友白冰冰的號召，共同推廣「2025世界閩南語金曲歌唱大賽」。曹金鈴將於9月28日出席台灣總決賽，與白冰冰、美聲歌手小百合、蘋果花歌后楊燕等人齊聚，期待見證台語新一代小天后誕生。她強調：「江蕙演唱會場場爆滿，就是台語文化魅力的最好證明。我們有責任將這份文化傳承下去。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法