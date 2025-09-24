晴時多雲

《中文怪物》爆紅快破300萬！電視台不敢做「致命關鍵全曝光」

法籍YouTuber「酷Ku」斥資500萬打造的中文實境節目《中文怪物》。（翻攝自Youtube）法籍YouTuber「酷Ku」斥資500萬打造的中文實境節目《中文怪物》。（翻攝自Youtube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕法國YouTuber「酷」打造的實境節目《中文怪物》，上架2天就快突破300萬觀看，被網友驚呼「把YouTube當Netflix在拍」。不過也有人提出質疑「這種節目為什麼電視台做不到？」對此，部落客「小資媽媽今天也厭世」分析原因，直指差異在於「創作者個人品牌」與傳統電視的結構性限制。

「小資媽媽今天也厭世」透過臉書指出，傳統電視台在意的是收視率與廣告主，因此節目內容多半選擇「安全牌」，例如歌唱比賽、談話綜藝、旅遊美食，而《中文怪物》這種「外國人考中文」的企劃在電視台眼中屬於高風險小眾，很可能在提案初期就被直接否決，主管也常質疑「台灣的外國人有多少？誰是有名的外國人？」甚至有些人連「酷」是誰都不知道。

「小資媽媽今天也厭世」認為《中文怪物》的成功除了題材新穎，關鍵在於由「酷」這樣的外國YouTuber發起，觀眾不只看節目本身，更買單「外國人熱情學中文」這個角度，甚至覺得他比部分台灣人更投入，增加娛樂性與新鮮感。若同樣的企劃換成電視台製作，缺乏個人風格，可能顯得平淡、不夠吸睛，也得額外說服觀眾「為什麼要看」。

此外，「酷」身為YouTuber能直接號召來賓並借力社群宣傳，這是傳統電視外包製作單位難以複製的優勢。她最後指出，觀眾習慣早已轉移至YouTube、抖音等平台，電視即便砸錢也難吸引年輕人，加上電視台體制保守、只求企劃「能過關」而非突破創新，最終導致內容保守、重複，這正是電視台難以做出《中文怪物》級節目的根本原因。

