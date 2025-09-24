晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧媽「血手印告冤書」曝光！打臉飲酒意外說法

《三生三世十里桃花》走紅的于朦朧，9月 11日驚傳墜樓亡，享年37歲。（翻攝自微博）《三生三世十里桃花》走紅的于朦朧，9月 11日驚傳墜樓亡，享年37歲。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕37歲中國男星于朦朧 9 月 11 日在北京一社區墜樓身亡，年僅 37 歲。當時工作室第一時間證實消息，警方也表態「排除刑事嫌疑」，不過整起事件仍疑點不斷。沒想到，近日網路瘋傳一封疑似由于朦朧媽媽撰寫的「告冤書」，內容驚悚又淒厲。

告冤書中，于朦朧媽媽悲痛寫道：「我兒的離世絕非意外，而是一場蓄意的傷害。」她聲稱手中掌握事發前後的關鍵片段及證人證詞，並痛批有人對外謊稱是「意外」，企圖掩蓋殘忍真相。她更喊話外界：「若你曾了解我兒出事前後的蛛絲馬跡，請幫我轉發這份告冤書，讓更多人知道真相，讓兇手為行為付出代價！」最震撼的是，信件最後以「泣血叩謝」作結，還附上一枚血紅手印，畫面衝擊。

疑似于母手寫「告冤書」瘋傳，末尾更附上血手印。（翻攝自微博）疑似于母手寫「告冤書」瘋傳，末尾更附上血手印。（翻攝自微博）

不過，事件更顯撲朔迷離的是，于朦朧過世第5天，于媽媽曾發出另一份聲明，解釋兒子死因是「飲酒後不慎墜樓」，與告冤書的說法完全矛盾。兩份聲明前後對立，讓外界更加霧裡看花。不過，這份「告冤書」目前真偽尚未獲得證實，實情切勿恣意揣測。

 ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中