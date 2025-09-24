于朦朧媽「血手印告冤書」曝光！打臉飲酒意外說法

《三生三世十里桃花》走紅的于朦朧，9月 11日驚傳墜樓亡，享年37歲。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕37歲中國男星于朦朧 9 月 11 日在北京一社區墜樓身亡，年僅 37 歲。當時工作室第一時間證實消息，警方也表態「排除刑事嫌疑」，不過整起事件仍疑點不斷。沒想到，近日網路瘋傳一封疑似由于朦朧媽媽撰寫的「告冤書」，內容驚悚又淒厲。

告冤書中，于朦朧媽媽悲痛寫道：「我兒的離世絕非意外，而是一場蓄意的傷害。」她聲稱手中掌握事發前後的關鍵片段及證人證詞，並痛批有人對外謊稱是「意外」，企圖掩蓋殘忍真相。她更喊話外界：「若你曾了解我兒出事前後的蛛絲馬跡，請幫我轉發這份告冤書，讓更多人知道真相，讓兇手為行為付出代價！」最震撼的是，信件最後以「泣血叩謝」作結，還附上一枚血紅手印，畫面衝擊。

疑似于母手寫「告冤書」瘋傳，末尾更附上血手印。（翻攝自微博）

不過，事件更顯撲朔迷離的是，于朦朧過世第5天，于媽媽曾發出另一份聲明，解釋兒子死因是「飲酒後不慎墜樓」，與告冤書的說法完全矛盾。兩份聲明前後對立，讓外界更加霧裡看花。不過，這份「告冤書」目前真偽尚未獲得證實，實情切勿恣意揣測。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

