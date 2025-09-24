鴻海工程師不幹了！轉大人效法阿姆 驚人現況曝光

韓森新歌致敬阿姆，好友出借珍藏限量夢幻逸品。（韓森 Professor H提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鴻海工程師出身的饒舌歌手「韓森 Professor H」過去以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號，35 歲的他在成為新手父母後，創作出首張個人專輯《你讓我變成大人》。首波前導單曲《阿姆般的生活》則向阿姆致敬，ＭＶ更邀來珍藏阿姆週邊超過 20 年的好友助陣，出借多件限量非賣品。

韓森曾推出 EP《韓老師這裡》、出版教學專書《來韓老師這裡學饒舌》，並參與熊仔《夢想成真》專輯編劇，被嘻哈樂迷稱為「韓老師」，他在參賽《大嘻哈時代》時歷經結婚、生子，從「韓老師」變身為「韓老爹」。

請繼續往下閱讀...

韓森新歌致敬阿姆。（韓森 Professor H提供）

韓森曾是鴻海工程師，近年轉為全職音樂人，饒舌以「一聽就懂」為特色，簡單粗暴卻耐人尋味，即將發行的首張個人專輯《你讓我變成大人》就像是一部大人的童書，既是獻給孩子的禮物，也是寫給所有大人的成長紀錄。

在成為父親後，韓森才真正體會到生活的重量，也深刻經歷了「靈感斷源」與「家庭責任」交錯而來的壓力。大多數人想像中的饒舌天王阿姆（Eminem），或許是過著紙醉金迷、窮奢極欲的明星生活，但韓森想起五年前，好友熊仔曾分享的故事：阿姆其實每天朝九晚五進錄音室，下午五點準時收工回家陪女兒，創作規律又自律。

韓森效法阿姆自律作息催生首張專輯。（韓森 Professor H提供）

當時兩人深受啟發，還立下每日打卡表，嘗試過著阿姆般的生活，卻在兩個月內便無疾而終。直到他自己親身經歷育兒生活，才理解兼顧工作與家庭有多困難，這首歌曲一度難產到想從專輯中刪除，但也正是嘗試了「阿姆般的生活」，讓他終於在五年後，寫完這首原本卡關的作品，韓森笑說：「事實證明，阿姆的方式真的有用！」

MV 中，韓森穿上黑帽 T 和黑褲向偶像阿姆致敬，也特別邀請一位擁有阿姆珍藏超過 20 年的鐵粉朋友出借收藏，畫面中出現多項稀有周邊：包含 Art Asylum 於 2001 年推出的限量可動人偶、NECA 製造的搖頭公仔、All Entertainment 發行的 Slim Shady 雕像、MMLP 20 週年限定連帽 T，以及 The Slim Shady LP 的 20 週年 LEGO 造型公仔等，皆是令阿姆鐵粉津津樂道的夢幻逸品。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法