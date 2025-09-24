晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鴻海工程師不幹了！轉大人效法阿姆 驚人現況曝光

韓森新歌致敬阿姆，好友出借珍藏限量夢幻逸品。（韓森 Professor H提供）韓森新歌致敬阿姆，好友出借珍藏限量夢幻逸品。（韓森 Professor H提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鴻海工程師出身的饒舌歌手「韓森 Professor H」過去以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號，35 歲的他在成為新手父母後，創作出首張個人專輯《你讓我變成大人》。首波前導單曲《阿姆般的生活》則向阿姆致敬，ＭＶ更邀來珍藏阿姆週邊超過 20 年的好友助陣，出借多件限量非賣品。

韓森曾推出 EP《韓老師這裡》、出版教學專書《來韓老師這裡學饒舌》，並參與熊仔《夢想成真》專輯編劇，被嘻哈樂迷稱為「韓老師」，他在參賽《大嘻哈時代》時歷經結婚、生子，從「韓老師」變身為「韓老爹」。

韓森新歌致敬阿姆。（韓森 Professor H提供）韓森新歌致敬阿姆。（韓森 Professor H提供）

韓森曾是鴻海工程師，近年轉為全職音樂人，饒舌以「一聽就懂」為特色，簡單粗暴卻耐人尋味，即將發行的首張個人專輯《你讓我變成大人》就像是一部大人的童書，既是獻給孩子的禮物，也是寫給所有大人的成長紀錄。

在成為父親後，韓森才真正體會到生活的重量，也深刻經歷了「靈感斷源」與「家庭責任」交錯而來的壓力。大多數人想像中的饒舌天王阿姆（Eminem），或許是過著紙醉金迷、窮奢極欲的明星生活，但韓森想起五年前，好友熊仔曾分享的故事：阿姆其實每天朝九晚五進錄音室，下午五點準時收工回家陪女兒，創作規律又自律。

韓森效法阿姆自律作息催生首張專輯。（韓森 Professor H提供）韓森效法阿姆自律作息催生首張專輯。（韓森 Professor H提供）

當時兩人深受啟發，還立下每日打卡表，嘗試過著阿姆般的生活，卻在兩個月內便無疾而終。直到他自己親身經歷育兒生活，才理解兼顧工作與家庭有多困難，這首歌曲一度難產到想從專輯中刪除，但也正是嘗試了「阿姆般的生活」，讓他終於在五年後，寫完這首原本卡關的作品，韓森笑說：「事實證明，阿姆的方式真的有用！」

MV 中，韓森穿上黑帽 T 和黑褲向偶像阿姆致敬，也特別邀請一位擁有阿姆珍藏超過 20 年的鐵粉朋友出借收藏，畫面中出現多項稀有周邊：包含 Art Asylum 於 2001 年推出的限量可動人偶、NECA 製造的搖頭公仔、All Entertainment 發行的 Slim Shady 雕像、MMLP 20 週年限定連帽 T，以及 The Slim Shady LP 的 20 週年 LEGO 造型公仔等，皆是令阿姆鐵粉津津樂道的夢幻逸品。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中