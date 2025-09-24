晴時多雲

娛樂 最新消息

《中文怪物》狂飆280萬點閱 他嘆：在中國這節目會被禁

法國網紅「酷」砸500萬打造YT大型企畫節目《中文怪物》，才上架4天就狂飆280萬觀看數。（翻攝自YT）法國網紅「酷」砸500萬打造YT大型企畫節目《中文怪物》，才上架4天就狂飆280萬觀看數。（翻攝自YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕法國網紅「酷」近日砸500萬打造堪比Netflix等級製作的YouTube大型企畫節目《中文怪物》，影片才剛上架4天就狂飆280萬觀看數。醫師作家蔡依橙發文意味深長表示，這種節目還真的只能在台灣播出，因為在中國，人民只能有一種聲音，那就是國家偉大、民族偉大、共產黨偉大。若是在中國播出，恐怕連節目名稱「中文怪物」這四個字都被說是辱華。

蔡依橙23日在臉書發文，大讚酷的節目非常不錯，有很多剛剛好的種族玩笑、性別玩笑與剪接玩笑，還只接受參賽者以正體中文、注音的方式晉級，「這麼棒的企劃，孕育於台灣這塊土地，我覺得很自豪也幸福，我猜之後會有諧音梗考試吧！」

接著他話鋒一轉，提到若是中國也做一樣的節目，恐怕連播出這環都會被擋掉，因為在中國，人民只能有一種聲音，那就是國家偉大、民族偉大、共產黨偉大，光是「中文怪物」這四個字都會被說是辱華，「只有在台灣能自由創作，在中國就好自為之啦」。

