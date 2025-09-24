還記得《創》嗎？激情新篇章 極速光輪再現連拍42夜

《創：戰神》讓極速光輪摩托車再度登場，為觀眾帶來速度拼搏的快感。（迪士尼提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「創」（TRON）宇宙最新續作《創：戰神》再度揭開與速度拼搏的激情新篇章，延續15年前《創：光速戰記》的科幻設定，透過全新角色「戰神」的任務，深入探討人工智慧、虛擬和現實的關係。

上個月底，華特迪士尼宣布調整了迪士尼樂園的設施，以電影《創：戰神》為背景而推出的「創：極速光輪／奔馳」，遊客可以在全新的視覺效果和音樂搭配下，坐上光輪摩托車穿梭在蜿蜒的隧道，在令人眼花撩亂的光輪比賽中感受風的衝擊和加速刺激。

請繼續往下閱讀...

而全新《創：戰神》則敘述擁有超強力量的程式「戰神」，被派到真實世界去執行危險任務，這也是人類首次面對擁有高度先進的人工智慧生命，並在現實與虛擬的世界裡展開正面交鋒。

傑瑞德雷托在電影中扮演戰神，是從虛擬世界來到人類社會的超強程式。（迪士尼提供）

導演喬吉姆羅恩尼透露，為了拍攝驚險刺激的動作場面，劇組在加拿大花了42天的時間，連夜拍攝未來摩托車光輪的賽車場景。不過電影有著光速般的追逐冒險鏡頭並不足夠，他認為最重要的是需要與角色的情感產生共鳴。

吉姆羅恩尼表示：「如果我對之前的系列電影有什麼建議的話，就是我覺得它們缺少了一些真情感，對我來說，將感情融入電影中非常重要。」於是他透過新角色「戰神」來實現這一點，「觀眾可以透過戰神的視角，看到不一樣的世界，而他和程式設計師伊芙也透過彼此的合作，發現了生命和人性的意義。」

傑夫布里吉在《創》宇宙三部電影中現身，這也是給粉絲最大的驚喜。（迪士尼提供）

片中「戰神」由奧斯卡得主傑瑞德雷托飾演，電影也集合《X戰警：未來昔日》的「快銀」伊凡彼得斯、《之前的我們》韓裔女星葛麗塔李、《X檔案》金球、艾美獎雙料戲后吉蓮安德森，以及奧斯卡影帝傑夫布里吉等堅強陣容一同演出。

該片也是「創」宇宙的第三部作品，《創：戰神》的前身是2010年《創：光速戰記》，最早的篇章則是1982年的《電子世界爭霸戰》，而唯一在三部電影中都有演出的則是傑夫布里吉。製片賈斯汀史普林格表示，電影主要是講述前集14年以後發生的故事，「我們想把它帶入一個新的方向，同時尊重我們所處的宇宙，而布里吉的客串，是為了讓觀眾喜愛的角色出場亮相，這是粉絲服務，雖然與故事本身無關，但我們絕對會專注於如何給觀眾帶來驚喜。」

《創：戰神》將於雙十連假在台上映，IMAX等特殊版本同步推出，全台預售將於明天（25日）展開。

《創：戰神》正式預告：

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法