娛樂 最新消息

牽手郭書瑤走進婚禮？郭書瑤嚗春風是「最浪漫的真男人」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人郭書瑤（瑤瑤）今年簽約加入玖壹壹成員春風所屬的經紀公司「混血兒娛樂」，然而多年熟識的他們從好友、乾哥乾妹的稱呼，到如今被傳出秘密戀愛，成為演藝圈下一對情侶檔。對此雙方經紀公司仍無作回應，讓不少網友懷疑郭書瑤與春風是否真的從友情昇華成愛情。

藝人郭書瑤（瑤瑤）今年正式加入混血兒娛樂。（資料照，記者李紹綾攝）藝人郭書瑤（瑤瑤）今年正式加入混血兒娛樂。（資料照，記者李紹綾攝）

過去春風生日，好友郭書瑤也在社群媒體現身祝福，發出與春風的互動合照。直見照片中兩人靠在一起，且郭書瑤更用手指戳春風臉頰，露出甜美的笑容，並在文中寫下：「她說等我結婚要代替我爸牽我入場，這樣才不會被欺負」，更強調春風是「最浪漫的真男人」，甜蜜的互動照片一出引發網友熱議，猜測兩人感情是否更進一步。

郭書瑤私下與玖壹壹成員春風感情好，兩人頻頻被傳出秘密戀愛。（翻攝自IG）郭書瑤私下與玖壹壹成員春風感情好，兩人頻頻被傳出秘密戀愛。（翻攝自IG）

事實上，郭書瑤與玖壹壹私底下感情很好，尤其她與春風認識多年，從原本的好友到以乾哥乾妹稱呼彼此。如今她不僅加入混血兒娛樂驚訝業界，與春風的互動更是受到外界關注。

