吳青峰差點不唱了！全靠大咖天后拉一把 哭到淚流滿面

吳青峰創作能量豐沛。（哈里坤的狂歡提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王吳青峰曾想放棄歌手之路，卻在齊豫演唱會深受啟發，才努力演唱至今。時隔多年，他們首度以詞曲共創合作新歌，相約錄音時，身為晚輩的青峰，配合齊豫只在白天錄音的習慣，難得早起趕至錄音室迎接天后到來，化身小歌迷全程陪同。

6年前，吳青峰在《歌手2019》錄製時隨口慫恿齊豫：「姐，要不要寫一首詞給我譜曲？」今年齊豫傳來訊息，邀請吳青峰擔任演唱會嘉賓，吳青峰毫不猶豫立刻答應。沒想到隔沒多久齊豫就開始動筆寫詞，當吳青峰收到詞的那天，淚流滿面徹夜譜曲。

請繼續往下閱讀...

當吳青峰譜寫的第一版抒情曲寄回後，兩人展開一段來回討論，齊豫擔心詞太嚴肅，提醒要「飛揚一點」，吳青峰便立刻寫出快版；結果齊豫又在兩個版本間反覆猶豫，這時吳青峰再度慫恿：「姊！你覺得我們兩版都做怎麼樣？」齊豫笑回：「哇！買一送一嗎！」讓青峰聽了順勢回應：「正好呼應你的詞，快與慢、動與靜，都在一念之間。」

吳青峰與偶像齊豫合作新歌。（哈里坤的狂歡提供）

於是《一念之間》如同上天玄妙的安排，從齊豫筆下的詩意長出兩種姿態，一個在空中起舞，一個在水中逐流，各自獨立卻又彼此呼應，最終成為兩人心心相映的回聲。

錄音時還發生一段有趣插曲，齊豫不小心把歌詞裡「交淺言深」的「交」高音唱得過高，吳青峰靈感一來擋不住，不斷造句問齊姐是要唱「卡費沒交」、「這道菜炒焦」、「你踩到我的腳」，讓齊豫笑翻。吳青峰也在自己的社群公開這段珍貴畫面，補充說道：「不小心見識到齊姐高音失控現場，交～我怎麼辦是好！！！」展現兩人之間的好交情。

吳青峰近來詞曲邀約不斷，近期不少好友作品發行，都有他傾力譜寫的作品上，他在社群笑稱：「寫歌寫到各種症狀，包括但不限於人格分裂、精神爽快，時而落淚，時而起舞。」除了與齊豫合寫合唱的新歌《一念之間》，他還為蔡依林、許茹芸與洪佩瑜等藝人寫歌，創作能量豐沛。

