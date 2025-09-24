于朦朧事件登BBC報導 提3疑點：恐有特權階級在背後操作

BBC詳細報導了于朦朧事件的種種疑點，成功喚起國際對此案的重視。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，不僅被外界質疑死因不單純，更扯出各種陰謀論，此事件也在中國社群平台上成了禁忌話題。不過，昨（23）日英國廣播公司（BBC）中文網詳細報導了于朦朧事件的種種疑點，成功喚起國際對此事的重視，令不少粉絲感動直呼「太好了！希望可以趕緊查明真相，還于朦朧一個公道」。

《BBC中文》23日以標題「中國男星于朦朧墜樓案：官方通報後，民眾為何繼續質疑？」為題，詳述了該案的疑點，包含中國警方草率結案、社群封鎖言論，以及官方僅針對網路傳聞進行制裁，並未傳喚涉案人做更詳細的調查。報導更近一步表示，中國警方是有做出詳細通報的能力的，但卻在調查于朦朧案時，囫圇得出結論，種種不合理跡象都擺明了，恐有特權階級在背後操作。

于朦朧案登上BBC後，引發各地的粉絲關切，台灣網友也紛紛在Threads上留言，「堅持就是力量」、「終於被國際看到了」、「太好了！希望可以趕緊查明真相，還于朦朧一個公道」。

