娛樂 最新消息

北流生日趴超嗨 女星獻《一夜情》 出道秘辛全說了

北流生日趴超嗨 女星獻《一夜情》 出道秘辛全說了「金曲歌后」姑慕‧巴紹與主持人那那大師同台 飆唱「華語經典」。
（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕北流文化館四週年生日慶系列活動《烤前廣場集合》於9月中週末熱鬧登場，邀請「金曲歌后」姑慕‧巴紹與主持人那那大師同台，以「華語經典」為主題，接連演唱張惠妹、A-Lin、溫嵐、家家等天后作品。姑慕更自曝出道前曾為莫文蔚、黃小琥擔任演唱會和聲，掀起驚喜話題。整場演出沒有既定流程，觀眾可隨時舉手合唱，氣氛有如一場大型即興派對。

活動一開始，姑慕‧巴紹率先帶來專輯作品《Qrasun》揭開序幕，並帶領觀眾齊聲為北流文化館慶生，一口氣唱起中文版與族語版的《生日快樂歌》。她笑著說：「今天很特別，大家的心靈和喉嚨都要打開，一起大唱歌！」隨後登場的「原住民歌手的華語金曲」單元，則由姑慕‧巴紹與那那大師一同領軍，帶領大家重溫多首華語經典。

姑慕‧巴紹特別提到自己最喜歡張惠妹的一首冷門歌曲《一夜情》，直言當年未滿18歲初次聽到時，就被新穎洋派的編曲深深震撼，至今仍印象深刻，「這首歌不是主打，但只要聽過一次就會留下印象。」

「金曲歌后」姑慕‧巴紹曾擔任天后莫文蔚、黃小琥演唱會的和聲。（北流提供）「金曲歌后」姑慕‧巴紹曾擔任天后莫文蔚、黃小琥演唱會的和聲。（北流提供）

在「和聲回憶殺」遊戲環節，姑慕‧巴紹則自曝在出道前，曾擔任莫文蔚、黃小琥演唱會的和聲。她分享，和聲與主唱的差別不僅在舞台上的位置，更在於心境的轉換：「你是他的靈魂，但你不是主要的那位，所以要發揮最大的功能，讓音樂更豐富、更和諧，不能太過搶戲，畫龍點睛很重要。和聲要放感情，才能和主唱互相輝映。」隨後與那那大師合唱莫文蔚的《真的嗎》，向當年的和聲生涯致敬。

「金曲歌后」姑慕‧巴紹與主持人那那大師同台 飆唱「華語經典」。「金曲歌后」姑慕‧巴紹與主持人那那大師同台 飆唱「華語經典」。

姑慕‧巴紹也回憶，自己從小就深受惠妮休士頓的啟發與影響：「其實我從小六開始有歌手夢，因為看了電影《終極保鑑》，第一次聽到收錄在電影裡惠妮休士頓的《I Will Always Love You》整個人被嚇到，覺得怎麼會有這麼厲害的聲音。那時候我就幻想有一天大家會聽我唱歌，甚至因為這樣開始學英文。」談到今年拿下第36屆金曲獎最佳原住民語歌手獎，她感性補充：「當下腦中閃過好多片段，覺得一路走來的苦難，其實真的是化了妝的祝福。」

點圖放大body

