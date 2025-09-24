晴時多雲

娛樂 最新消息

Energy再爆好消息 坤達想辦流水席

Energy開心宣布台北小巨蛋演唱會將加場。（相信音樂提供）Energy開心宣布台北小巨蛋演唱會將加場。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy之前在高雄巨蛋的兩場「ALL IN全面進擊」演唱會好評不斷，團員各自solo表演也讓歌迷驚艷，後來宣布明年1月10日重返台北小巨蛋開唱，門票依舊快速完售，今（24日）Energy再次宣布好消息，將會在1月11日再加開一場，之前團員直播時，坤達曾預告秒殺就辦流水席，唱片公司也將研議可行性。

今年對Energy來說有許多開心收穫，除了以洗腦神曲《星期五晚上》獲得本屆金曲獎年度歌曲大獎，新的演唱會也受到歌迷喜愛，另外《ALL IN》新專輯推出後也登上數位榜冠軍，其中由本土天團玖壹壹為Energy量身打造的新歌《微笑先生》，大人小朋友都愛，Energy出席商演時，每唱到這首歌台下的小朋友都跟著嗨跳，儼然成了新的兒童界神曲。

Energy小巨蛋演唱會將加場，Toro（中）笑說要繼續練腹肌。（相信音樂提供）Energy小巨蛋演唱會將加場，Toro（中）笑說要繼續練腹肌。（相信音樂提供）

之前高雄演出時，Toro穿「假腹肌」內搭衣被團員虧爆，為了迎接明年台北小巨蛋演唱會，他也預告：「我腹肌可能真的得繼續練耶！」坤達感謝歌迷的全力支持，之前在首場開賣前的直播曾談到，若門票秒殺要牛奶開流水席，Energy和唱片公司也表示會評估執行和可行性的情況下，以可達成的形式來下完成Energy對歌迷的承諾。

Energy明年1月11日小巨蛋加場門票，中華電信VIP黃金卡以上客戶可於9月25日中午12點到9月26日晚上6點，以取得之購票序號優先購票， 9月27日中午12點則在拓元售票系統全面開賣。

點圖放大header
點圖放大body

