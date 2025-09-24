董至成「女裝造型陪酒熱舞」被女兒撞見 驚爆婚姻危機

〔記者蕭方綺／台北報導〕董至成在TVBS新戲《舊金山美容院》因工廠倒閉逃離家庭，卻被女兒劉品言找到，更撞見他以「夢夢」的變裝形象在卡拉OK店唱跳陪酒，老婆李芳雯得知後，感到委屈又心酸，竟動了離婚的念頭。董至成透露，雖然過去以「董月花」角色紅遍全台，這次變裝「夢夢」卻充滿挑戰。

董志成（左）在《舊金山美容院》靠變裝維生，劉品言對父親的造型相當困惑。（TVBS提供）

他認為最難的不是扮女裝，而是要獨自唱跳五分鐘，「既要嗨翻全場，又要展現角色內心的空虛和落寞。」導演杜政哲充分尊重他在變裝上的專業，讓董至成自由發揮。沒想到，過於投入導致跳到一半內衣滑落，全場笑翻。

請繼續往下閱讀...

董至成感慨地說：「雖然看起來像喜劇效果，但角色內心其實在滴血，這是一個董事長被生活逼到走投無路的真實寫照。」不過，演多了「國民爸爸」，他也忍不住喊話：「哪天也讓我演個霸氣總裁，有錢、有權、演起來特別大快人心！」

李芳雯在《舊金山美容院》中因老公離家，獨自照顧婆婆與女兒。（TVBS提供）

個性大膽、灑脫的李芳雯則說自己與傳統女性的角色完全不同，笑說：「如果我遇到另一半變裝，我可能會覺得很酷，還會幫他挑假睫毛。」一向對感情很自主的她，看見角色什麼事都扛在肩上，照顧一家老小，認為自己演出的角色開始考慮離婚時，反而覺得鬆了一口氣，「覺得是她終於懂得為自己活。」接著透露拍攝時的小趣事，那時光看到董至成的假髮和夢露裝，讓她差點笑場。

戲裡背負父親債務的劉品言，則回憶麗穎撞見變裝父親的心境，說那一刻其實疑惑比震驚更多，努力在幾秒內合理化眼前的爸爸。戲外，現場氛圍則十分輕鬆，她打趣道：「畢竟我們都經歷過董月花的年代，對於董哥的扮相，非常熟悉，很有親切感。」

《舊金山美容院》將於10/19起，每週日晚間8點在TVBS 42頻道、TVBS精采台（MOD）首播；晚間10點在Netflix、晚間11點在中華電信ＭＯＤ、Hami Video影劇館+同日播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法