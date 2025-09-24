拒絕粉絲接下班！ 韓3演員公開發聲：不參與、不收信

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓音樂劇演員崔在林因出演《歌劇魅影》、《鐘樓怪人》等多部音樂名劇，塑造許多標誌性角色而吸引不少觀眾粉絲。日前，他發布聲明公開表示，演出結束後不會參與粉絲接送下班的「下班路」活動，強調希望把與觀眾交流互動專注在舞台演出。然而聲明一出，引發外界關注討論。

所謂「下班路」，是演出後演員與等待的粉絲在場館出口或停車場短暫交流的非正式文化，通常包含打招呼、合影、簽名甚至贈送禮物，而崔在林早在2022年時就公開表示「只接受粉絲心意，不會參與下班路」，如今又透過官方社群發布聲明，希望減少觀眾在演出後採取「下班路」的行為。即便過去已多次公開呼籲，因此行為會造成其他觀眾與演員不便，引發安全疑慮，仍不見成效，對此公司更警告表示「若持續無法控管，將不得不研擬其他對策」。

請繼續往下閱讀...

柳太陽、Ren、崔在林都發布聲明拒絕粉絲的下班路行為。（翻攝自IG））

除了崔在林外，同樣拒絕粉絲接送下班的還包括男團SF9成員柳太陽，因為「相關行為造成民怨」、前NU’EST成員Ren所屬公司Big Planet Made Entertainment禁止粉絲強行送禮物並在移動路線上接觸，更警告將把不當行為者列入黑名單。而所謂的「下班路」，在新冠疫情後紛紛遭到限制，加上近年來經常有大型粉絲群引發安全疑慮，因此越來越多藝人選擇不再參與。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法