港星王喜移居來台 居留證將期滿疑曝「千字遺言」

王喜1998年在電視劇《烈火雄心》飾演消防隊長「駱天佑」走紅。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲港星王喜1998年在港劇《烈火雄心》飾演消防隊長「駱天佑」走紅，近年淡出演藝圈，仍透過社群分享生活，2021年先移居英國，同年10月再來台灣，近期又回到英國，卻面臨沒錢吃飯、得向當地友人求助窘境。

王喜曾透露在台灣期間2度遭男友人迷姦，18日入境台灣又指被人設局陷害，讓他跌入「無錢用、無屋住、無飯食」窘境，更發文留有千字「遺言」，讓人不禁擔心其安危。

他近年淡出演藝圈，2021年先移居英國，同年10月再到台灣。（香港星島日報）

發文中，王喜以《遺言一大版》為題撰寫，但看完全文，他並非想尋短，而是指自己處境十分危險，透露在台正被密切監控，更曝居留證將於今（24）日屆滿，屆時就沒辦法出境、使用網路銀行或工作。

王喜透露，這趟來台後在臉書發布多支《跟監男女》影片，內容是偷拍台北市街頭路人，控訴那些路人就是跟蹤他的人，PO文一出，許多網友粉絲都憂心他目前狀況，但最新發文尚未透露今後行蹤。

