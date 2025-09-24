晴時多雲

娛樂 最新消息

Hold住姐圓夢自建豪宅！花蓮4層獨棟曝光：泳池、電梯、健身房全都有

Hold住姐首度公開位於花蓮的自建豪宅。（翻攝YouTube）Hold住姐首度公開位於花蓮的自建豪宅。（翻攝YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「Hold住姐」謝依霖2011年因綜藝節目《大學生了沒》爆紅，以搞怪形象帶起「Hold住姐」網路流行語熱潮；2013年她跨足大銀幕，出演《小時代》系列電影女主角「唐宛如」，在中國知名度大開。近日，她首度公開位於花蓮的自建新家，這棟獨棟四層建築歷時7年打造完成，一家四口已入住一年多。Hold住姐透露，當年懷孕後就萌生蓋房念頭，希望帶著孩子回到花蓮老家生活，經過多年的努力，終於實現夢想。

室內規劃了中島廚房。（翻攝YouTube）室內規劃了中島廚房。（翻攝YouTube）

新家備有超長泳道。（翻攝YouTube）新家備有超長泳道。（翻攝YouTube）

新家佔地約300坪，室內空間超過200坪，一樓面積達70坪，院子設有烤肉區與泳池，其中泳池更設計成可認真游泳的泳道，兼具運動與休閒功能。室內則規劃了中島廚房、兒童遊戲室、健身房，客廳還配備120吋投影幕，結合娛樂與生活機能。

三樓設有健身房。（翻攝YouTube）三樓設有健身房。（翻攝YouTube）

她最自豪的設計是地暖，但初期因不熟悉耗電量，24小時全開一度造成單月電費高達9萬元，後來才學會控管降至6,000元。家中電梯則讓上下樓與搬運重物變得輕鬆方便，讓她坦言「一切都值得」，而三樓健身房搭配戶外運動空間，方便全家進行瑜珈及各種運動，生活品質相當高。

