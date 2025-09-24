晴時多雲

娛樂 最新消息

淡出演藝圈七年坦言壓力大 《哈利波特》女星：不急著重返好萊塢

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾以《哈利波特》系列「妙麗」一角紅遍全球的英國演員艾瑪華森（Emma Watson）淡出演藝圈七年，自2019年拍攝完《她們》後便未再拍攝電影。近日她接受Hollywood Authentic採訪時表示，雖然她想念表演，但這段時間卻是她有史以來感到最快樂、最健康的時期。

曾以《哈利波特》系列「妙麗」一角紅遍全球的英國演員艾瑪華森（Emma Watson）。（美聯社）曾以《哈利波特》系列「妙麗」一角紅遍全球的英國演員艾瑪華森（Emma Watson）。（美聯社）

艾瑪華森於10歲因演出《哈利波特》系列中的妙麗角色而一舉成名，之後主演《美女與野獸》同樣獲得肯定且票房成功。不過她受訪時坦言，雖然演戲本身帶給她許多快樂，但與此同時，她也卻因為演員所伴隨的公開形象與宣傳感到極大的壓力，「我真的不懷念推銷作品的過程，那幾乎是摧毀靈魂的。但我很想念表演的藝術。」然而上一部出演的電影《她們》，已經是七年前了。

她也分享，在拍攝電影時，攝影機一開拍的當下，可以讓她忘卻世界上一切事物，只專注在當下的瞬間，「那種感覺太自由了，我非常想念那種狀態。」雖然想念表演，但她認為自己不急著返回螢光幕前。她感性表示，發現自己過去因為過度工作，以致缺乏專注好好生活，讓自己的人生在某個程度上徹底崩潰，並流失家人與朋友的相處機會。如今她也慢慢走出自己的心防，為未來打下好的基礎。

