晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

兒腦中有囊腫被影射殘廢 台8女神高EQ回應

陳子玄宣布家裡有新成員，她與老公開始養2隻蘇卡達象龜。（翻攝自陳子玄臉書）陳子玄宣布家裡有新成員，她與老公開始養2隻蘇卡達象龜。（翻攝自陳子玄臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台8女神陳子玄近日宣布家裡有新成員，原來是她與老公江國瑋開始養2隻蘇卡達象龜，經由媒體報導後，有網友留言：「他有一個兒子好像是殘廢。」陳子玄得知後高EQ回應。

對於該名網友留言，陳子玄霸氣回覆：「我兒子不是殘廢！現在非常健康喔！」她與前夫陳麒凱育有1子，兒子剛出生時發現左腦蜘蛛網膜內有小囊腫，會有癲癇症狀但可吃藥控制。

事實上，陳子玄曾發文透露兒子健康狀況，她說：「軟喉症在出生1個月手術，六個月大痊癒！腦部不正常放電的狀況也在按時服藥狀況下越來越好。」

陳子玄是在日前發文透露開始養2隻蘇卡達象龜，表示現在他們是剛出生1個月的小寶寶，「成年的蘇卡達最大可以長到90cm，就是動物園裡看到的非洲大陸龜。」她說粉絲一定很好奇為什麼我要養蘇卡達？

陳子玄說：「其實在10幾年前我有養過豹龜，那時候就超級喜歡陸龜的，最近剛朋友家的蘇卡達生寶寶了，所以我就把他們帶回家囉！現在每天都要幫他們準備蔬菜、帶他們曬太陽、泡水、隨時注意飼養箱的溫度及濕度⋯照顧的無微不至，連江先生也吃醋了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中