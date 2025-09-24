兒腦中有囊腫被影射殘廢 台8女神高EQ回應

陳子玄宣布家裡有新成員，她與老公開始養2隻蘇卡達象龜。（翻攝自陳子玄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台8女神陳子玄近日宣布家裡有新成員，原來是她與老公江國瑋開始養2隻蘇卡達象龜，經由媒體報導後，有網友留言：「他有一個兒子好像是殘廢。」陳子玄得知後高EQ回應。

對於該名網友留言，陳子玄霸氣回覆：「我兒子不是殘廢！現在非常健康喔！」她與前夫陳麒凱育有1子，兒子剛出生時發現左腦蜘蛛網膜內有小囊腫，會有癲癇症狀但可吃藥控制。

事實上，陳子玄曾發文透露兒子健康狀況，她說：「軟喉症在出生1個月手術，六個月大痊癒！腦部不正常放電的狀況也在按時服藥狀況下越來越好。」

陳子玄是在日前發文透露開始養2隻蘇卡達象龜，表示現在他們是剛出生1個月的小寶寶，「成年的蘇卡達最大可以長到90cm，就是動物園裡看到的非洲大陸龜。」她說粉絲一定很好奇為什麼我要養蘇卡達？

陳子玄說：「其實在10幾年前我有養過豹龜，那時候就超級喜歡陸龜的，最近剛朋友家的蘇卡達生寶寶了，所以我就把他們帶回家囉！現在每天都要幫他們準備蔬菜、帶他們曬太陽、泡水、隨時注意飼養箱的溫度及濕度⋯照顧的無微不至，連江先生也吃醋了。」

