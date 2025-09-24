百億尪入獄頓失金援 安以軒被爆根本不缺錢

當年嫁給陳榮煉，安以軒當年被說擠進百億豪門。（翻攝自安以軒IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕安以軒丈夫陳榮煉為身價超過百億的澳門德晉集團主席，2019年與太陽城集團前主席「洗米華」周焯華涉及非法洗錢、經營不法賭博，期間陳榮煉為脫罪曾命令下屬燒毀相關文件，用盡惡劣手段滅跡，最終被判13年有期徒刑。

當年嫁給陳榮煉，安以軒當年被說擠進百億豪門，隨著陳榮煉入獄，外界猜測安以軒豪門夢碎，但據了解，其實安以軒本身家世顯赫，是名副其實「富三代」千金。

《CTWANT》報導，因為有著顯赫家世，安以軒曾被外界謠傳黑道千金，知情人士透露，她與黑道無關聯，奶奶則是有「東區吳媽媽」之稱知名大地主，姑姑是忠孝東路四段「茶街一姐」，父親經營保全公司更是遍及全台。

至於安以軒早年在中國發展，被指平均年收入高達2億，也很學會理財投資買店面出租，外傳每月靠收租就有百萬元進帳，生活無虞。

