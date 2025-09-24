晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

百億尪入獄頓失金援 安以軒被爆根本不缺錢

當年嫁給陳榮煉，安以軒當年被說擠進百億豪門。（翻攝自安以軒IG）當年嫁給陳榮煉，安以軒當年被說擠進百億豪門。（翻攝自安以軒IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕安以軒丈夫陳榮煉為身價超過百億的澳門德晉集團主席，2019年與太陽城集團前主席「洗米華」周焯華涉及非法洗錢、經營不法賭博，期間陳榮煉為脫罪曾命令下屬燒毀相關文件，用盡惡劣手段滅跡，最終被判13年有期徒刑。

當年嫁給陳榮煉，安以軒當年被說擠進百億豪門，隨著陳榮煉入獄，外界猜測安以軒豪門夢碎，但據了解，其實安以軒本身家世顯赫，是名副其實「富三代」千金。

《CTWANT》報導，因為有著顯赫家世，安以軒曾被外界謠傳黑道千金，知情人士透露，她與黑道無關聯，奶奶則是有「東區吳媽媽」之稱知名大地主，姑姑是忠孝東路四段「茶街一姐」，父親經營保全公司更是遍及全台。

至於安以軒早年在中國發展，被指平均年收入高達2億，也很學會理財投資買店面出租，外傳每月靠收租就有百萬元進帳，生活無虞。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中