沈玉琳持續抗癌！劉涵竹鬆口《熱吵店》變了 真實心聲曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕沈玉琳因罹患血癌住院休養，手上節目《11點熱吵店》暫由小禎、唐綺陽、阿Ken等人輪流代班主持。近日主播劉涵竹上節目擔任嘉賓，錄影後特地發文分享心情，意外揭露《熱吵店》因主持班底更替而產生的「暖心改變」。

劉涵竹（中）感謝唐綺陽、阿Ken暖舉。（翻攝自臉書）

劉涵竹在貼文中直呼：「唐老師逆齡了！還有雪白鉛筆腿。」更稱阿Ken「變帥了」，錄影時讓她笑到忘詞，甚至貼心準備蛋黃酥招待，讓她受寵若驚。她感性表示演藝圈多數人只會巴結上位者，但能真正留心後輩、展現溫暖與善意，才是真正的人品。

劉涵竹也坦言仍非常想念沈玉琳與小S，「他們不僅反應快、幽默感一流，還會在我不敢搶話時適時做球，讓我備感溫暖。」她更透露自己錄節目從不是為了通告費，而是因為和他們同台的時光「就像在看一場脫口秀」，快樂又值得。最後，她呼籲粉絲為玉琳哥集氣，相信「吉人自有天相」，正能量終將帶來好消息。

