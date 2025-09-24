晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沈玉琳持續抗癌！劉涵竹鬆口《熱吵店》變了 真實心聲曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕沈玉琳因罹患血癌住院休養，手上節目《11點熱吵店》暫由小禎、唐綺陽、阿Ken等人輪流代班主持。近日主播劉涵竹上節目擔任嘉賓，錄影後特地發文分享心情，意外揭露《熱吵店》因主持班底更替而產生的「暖心改變」。

劉涵竹（中）感謝唐綺陽、阿Ken暖舉。（翻攝自臉書）劉涵竹（中）感謝唐綺陽、阿Ken暖舉。（翻攝自臉書）

劉涵竹在貼文中直呼：「唐老師逆齡了！還有雪白鉛筆腿。」更稱阿Ken「變帥了」，錄影時讓她笑到忘詞，甚至貼心準備蛋黃酥招待，讓她受寵若驚。她感性表示演藝圈多數人只會巴結上位者，但能真正留心後輩、展現溫暖與善意，才是真正的人品。

劉涵竹也坦言仍非常想念沈玉琳與小S，「他們不僅反應快、幽默感一流，還會在我不敢搶話時適時做球，讓我備感溫暖。」她更透露自己錄節目從不是為了通告費，而是因為和他們同台的時光「就像在看一場脫口秀」，快樂又值得。最後，她呼籲粉絲為玉琳哥集氣，相信「吉人自有天相」，正能量終將帶來好消息。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中