粉絲等嘸人喊退票 蘇見信親揭遲到真相

「信」蘇見信日前在中國舉辦「盡興而活」巡演，爆出遲到40分鐘。（翻攝自蘇見信IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「信」蘇見信日前在中國長沙舉辦「盡興而活」巡演，竟遲到40分鐘，台下觀眾等得不耐煩集體喊退票，等到他終於上台，卻什麼也沒解釋，不少觀眾感到不滿。

當天演唱會原定晚間7點半演出，卻遲遲沒有開始，《CTWANT》報導，等了半小時後台下觀眾沒耐心紛紛喊「退票」，主辦單位仍沒出面說明原因，而是將音樂聲音調大，並調暗燈光安撫大家，直到晚間8點10分，「信」才終於上台展開演出。

請繼續往下閱讀...

「信」一上台沒多說話，只是向台下一鞠躬，接著立刻開始演出，整場演出到最後，他也沒有解釋遲到原因，雖他已深深鞠躬好幾次，有人表示：「鞠躬看到了，但說一句『不好意思，大家久等了』會更好。」

2天後，「信」終於在微博發文解釋當天遲到原因，他說：「當天從馬來西亞早上10點起飛，結果飛機故障變成下午3點飛，於是我們遲到了。」在眾多人幫忙下，他終於順利登上舞台，「當晚我不想講理由，於是深深鞠個躬，就拚命了，再次跟大家說聲抱歉。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法