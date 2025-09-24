晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粉絲等嘸人喊退票 蘇見信親揭遲到真相

「信」蘇見信日前在中國舉辦「盡興而活」巡演，爆出遲到40分鐘。（翻攝自蘇見信IG）「信」蘇見信日前在中國舉辦「盡興而活」巡演，爆出遲到40分鐘。（翻攝自蘇見信IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「信」蘇見信日前在中國長沙舉辦「盡興而活」巡演，竟遲到40分鐘，台下觀眾等得不耐煩集體喊退票，等到他終於上台，卻什麼也沒解釋，不少觀眾感到不滿。

當天演唱會原定晚間7點半演出，卻遲遲沒有開始，《CTWANT》報導，等了半小時後台下觀眾沒耐心紛紛喊「退票」，主辦單位仍沒出面說明原因，而是將音樂聲音調大，並調暗燈光安撫大家，直到晚間8點10分，「信」才終於上台展開演出。

「信」一上台沒多說話，只是向台下一鞠躬，接著立刻開始演出，整場演出到最後，他也沒有解釋遲到原因，雖他已深深鞠躬好幾次，有人表示：「鞠躬看到了，但說一句『不好意思，大家久等了』會更好。」

2天後，「信」終於在微博發文解釋當天遲到原因，他說：「當天從馬來西亞早上10點起飛，結果飛機故障變成下午3點飛，於是我們遲到了。」在眾多人幫忙下，他終於順利登上舞台，「當晚我不想講理由，於是深深鞠個躬，就拚命了，再次跟大家說聲抱歉。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中