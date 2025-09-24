2天前才被拱和春風「送作堆」 郭書瑤反應曝光

郭書瑤感情向來是眾所矚目焦點。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭書瑤今年轉投玖壹壹所屬的「混血兒娛樂」，如今傳出她與春風密戀中，兩人是認識多年的好友，近來一起出遊日本，女方更想跟隨春風在台中置產，互動親密，曖昧指數爆表。其實郭書瑤、春風一直被「送作堆」，郭書瑤2天前出席活動，得知春風形容她「美賣」時，還嚇得發出好人卡，如今看來不知道是刻意撇清還是真情流露，兩人之間的關係，也讓外界更加好奇是否真的從好友昇華為戀人。

郭書瑤（左）今年轉投春風的團體玖壹壹所屬的「混血兒娛樂」。（翻攝IG）

玖壹壹日前開唱，春風被提議向Lulu、陳漢典看齊，跟郭書瑤送作堆，郭書瑤還得知春風形容她「美賣」時，她直呼：「我想要留在人生一輩子的朋友，我就不要讓他變成一下子。」並說自己回去會傳訊息給春風，希望他留在生命中一輩子，不要只是一下子，語氣頗有警告意味。

對於戀情傳聞，郭書瑤經紀人目前尚未回應。

