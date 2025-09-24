晴時多雲

娛樂 最新消息

國台辦喊「心疼台灣孩子」翻車！中網友心疼于朦朧：死得不明不白

國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝微博）國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮近日在例行記者會上拋出「心疼台灣孩子」的言論，直指台灣教科書未見《史記》、《漢書》，讓孩子們「不知三國南北朝、不懂台灣光復」，甚至連「為什麼廟裡要拜關聖帝君」都會不清楚。未料相關發言不僅未獲共鳴，反而在中國社群平台掀起反效果。

朱鳳蓮強調「兩岸同屬一個中國，同胞皆為中華民族」，並稱這些缺失恐導致台灣孩子認知斷層。她還批評教材安排會讓未來世代對故宮文物來源失去理解。不過此番「心疼論」卻遭大批中國網友質疑。

有網友直言：「能不能先心疼心疼大陸孩子？」「收入差距、護照差距才是真的現實。」也有人嘲諷「台灣至少沒有吃到三鹿奶粉」、「午餐不會是臭雞蛋、臭蝦仁」。甚至有人直言「心疼啥？還不如先關心一下大陸孩子的處境。」

此外，針對近期于朦朧事件部分網友把矛頭指向官員失能，稱「有命案都查得清清楚楚，怎麼有些事就不敢碰？」、「心疼？更心疼中國的孩子死得不明不白」「比起教育內容，大家更希望看到公平正義。」整體氛圍幾乎是一面倒的反諷。

