館長陳之漢跌落神壇 486先生：立場搖擺兩頭落空

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「館長」陳之漢最初以「挺台反共」的形象擄獲大批粉絲，不過近年立場鬼轉，不但二訪中國，還大力宣揚中國的美好，遭到許多粉絲反彈謾罵，今（24）日上午，團購電商名人「486先生」陳延昶大談館長的「生與死」。

486先生在臉書發文提及館長的事業走下坡，主要源於他政治立場頻繁轉向所引發的粉絲與市場抵制，「當他由早期的反共、挺台獨轉向公開親中、兩岸融合，並接連到中國直播打卡，原本支持他的本土粉絲群感到失望，更有不少人在社群上發起抵制，導致他在台灣的健身房與周邊商品銷售大幅下滑。」

而在中國市場，486先生分析館長「用力舔共」卻仍未能取得官方青睞，抖音帳號申請屢遭拒絕，認為他在中國被視為「低端低級網紅」，無法享有陸方流量扶持，「這使他既失去本土支持，也無法在中國市場建立起穩定的收入來源。」

最近館長又公開表態支持民眾黨，抨擊執政黨，486先生認為讓館長事業每況愈下，是其政治表態與商業運作高度綁定，「他立場搖擺反而同時排斥了左右兩方市場，最終造成『兩頭落空』局面。」

486先生臉書全文

陳之漢的生與死！

若要說有那個網紅的經歷跟阿漢一樣的，還真找不到，台灣就唯一他一個人。

阿漢本身是健身房小股東兼格鬥教練，最初以直播教學健身、搏擊動作為主，內容輕鬆、直接、不拘禮節，吸引了不少網友的興趣。然後隨著粉絲基礎穩固，阿漢開始在直播中穿插自己的軍旅、黑道經歷，逐步累積「人物故事」的吸引力。

他的直播粗暴直率，充滿髒話，加上他喜歡談在黑道的故事，所以吸引很多比較低層的觀眾。

真正讓他人氣飆升的，是從2017至2018年間，阿漢開始在直播中大談政治與時事。他不僅毫不避諱地爆粗口，就連對敏感議題也直言不諱，甚至請韓國瑜上節目同台互動，造就前所未見的直播流量高峰。

阿漢初期在社群平台上多以「反中」、「挺台獨」切入，對中國大陸多持負面評價，曾多次抨擊共產黨政權，此時贏得大量粉絲。

2018年高雄市長選舉期間，他支持韓國瑜，並在直播中稱讚韓市長的「接地氣」；至2020總統大選前後，他因韓參選失利及民進黨的執政作為，多次在直播中批評民進黨政府，並號召「623十萬人上凱道」 。

隨後支持柯文哲與黃國昌，但隨著他的政治改變，加上太熱中直播與政治活動的參與，健身房與他的其他生意營業額不斷下滑。

為了挽救生意，2025年6月他做了一個破釜沉舟的決定，就是決定擁抱共產黨！他先後兩度赴中國上海、深圳直播，對大陸城市建設、民眾熱情大加讚賞，並在直播中呼籲「兩岸同屬一家」「中國人不打中國人」，自宣「該回家了」，形成與早期「反共」立場截然對比的轉變。這一轉變，讓在台灣已經很少支持他的粉絲流失更多，因此生意更遭受巨大打擊。

在我看，阿漢的事業走下坡，主要源於他政治立場頻繁轉向所引發的粉絲與市場抵制。

當他由早期的反共、挺台獨轉向公開親中、兩岸融合，並接連到大陸直播打卡，原本支持他的本土粉絲群感到失望，更有不少人在社群上發起抵制，導致他在台灣的健身房與周邊商品銷售大幅下滑。

而在大陸市場，阿漢「用力舔共」卻仍未能取得官方青睞，抖音帳號申請屢遭拒絕，他在中國被視為「低端低級網紅」，無法享有陸方流量扶持。這使他既失去本土支持，也無法在中國市場建立起穩定的收入來源。

最近他又公開表態支持台灣民眾黨，抨擊執政黨，結果在台灣再度引發大範圍的商業抵制。總結而言，阿漢事業每況愈下，是其政治表態與商業運作高度綁定，但立場搖擺反而同時排斥了左右兩方市場，最終造成「兩頭落空」的局面。

阿漢是一個極度剛烈、敢怒敢言、感情用事又追求認同的人。他的人生充滿顛簸，從小家境清寒、單親成長，被欺凌、早早出社會歷練，歷經軍旅、黑道、卡債、創業等低潮，也同時造就了他敏感又要強、不服輸的個性。

他在事業與網紅道路上的成功，不能否認很大一部分來自「大砲性格」、講話直接敢罵、針對社會現象或時事敢表態——無論是挺誰、罵誰，他都不演、不隱藏，這點深受部分年輕或憤青族群的欣賞，甚至靠著直言敢嗆的形象，在政治議題上獲得超高聲量。

但同樣，這種極端表態與強硬作風，也讓他必須承擔所有反噬。政治立場劇烈搖擺，本質上誰對他有利他就全力護航、誰讓他失望就全力開戰。這種容易被情感牽動、容易「轉彎」的特質，使他在粉絲與市場間反覆拉扯，最終導致現下無論左、右、藍、綠、台、中，兩邊都沒真正站穩一邊失信於本土粉絲，一邊又被對岸市場當成「外人」、無法完全接受。

他這人其實非常容易被看透，早在2020蔡英文總統拜訪我在我公司密談時，我就直言阿漢是一個沒有中心思想，沒有堅定立場的人，當時在場還有林鶴民先生可以佐證。所以一個沒有價值觀沒有中心思想的人，為了自身利益在政治上搖擺，這不讓人意外。

另外再看電商、便當生意、健身房等部分，業界包括我都認為，阿漢「根本不是做生意的料」，除了做生意經營管理在我們看來根本狗屁不通之外，他缺乏細緻規劃與管理，這在複雜競爭的商業環境下更是一種致命傷，所以經營到此，我可以說，他就只剩『死路一條』了。

真的非常可惜！從一個小混混 混到了台灣廣為人知的網紅，如果他當時堅定的支持一開始的信念，維持初衷，相信現在還是會混很好。但遺憾的是他這人看不懂優勢，所以為了利開始搖擺，尤其在今年直接跪向中國共產黨，舔了習近平，終於讓他在台灣一敗塗地。

這幾年我不斷希望他能多閱讀多看書，好好靜心自己心靈，可能他完全不聽我建議。如今，我在這直言，阿漢事業與人設已經完全垮了，就算他賣慘，不可能會有東山再起的可能。

政治上的牆頭草，最後注定成為商業上的荒草。

流量可以靠激情拿下，信任卻會因搖擺徹底崩潰。

以他人為師，一個人若得到機緣摶搖直上，更要小心謹慎步步為營，絕對不要自我膨脹，得意洋洋。

