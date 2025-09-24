晴時多雲

隋棠住豪宅爆欠11萬管理費 律師力挺繼續拒繳

隋棠與老公Tony育有2子1女，一家5口幸福甜蜜。（翻攝自臉書）隋棠與老公Tony育有2子1女，一家5口幸福甜蜜。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人隋棠位於台北市大直區的豪宅「大直傑座」，今（22）驚爆積欠11萬管理費登上新聞版面，管委會為此向法院聲請支付命令。

對此，隋棠解釋自家頂樓長期漏水，裝潢與家具3年來不斷受損，只能無奈自掏近50萬元修繕，屢次向管委會求償卻碰壁。多次溝通無果後，選擇以「抵銷管理費」作為消極抗議，盼管委會正視問題，「我們只是希望社區住戶能有完善修繕」。

讓她心寒的是，過程中不僅多次致函未果，還遭委員以蠻橫口氣對其法律顧問施壓，甚至揚言透過媒體傷害名譽，直到被當場駁斥才急忙改口「只是玩笑」。隋棠強調，管委會還積欠住戶們許多賠償金額，相比她合法抵銷的管理費只是九牛一毛，呼籲社區應回到公平正義，也對事件引發輿論致歉，宣布捐出100萬元給公益團體，希望將爭議化為正能量，並提醒外界比起無謂爭吵，更該多關注弱勢群體與社會支持。

對此，楊律師今（24）日凌晨在臉書發文表示絕對站在隋棠這邊，「因為她做的一切，我感同身受，我之前住的那棟，只有我是自住，其他全是租客，所以只要大樓有問題，都是我一個人修，我一個人出錢，屋頂漏水就至少修了5次以上，十多年來我已出了數十萬，所以換成我是隋棠，我也會覺得仁至義盡，至少每月抵銷管理費，就當分期還款吧！」
楊律師說，公寓大廈糾紛的訴訟，實務很常見，會互告越來越多件，會互告很多年，隋棠當然有錢請律師慢慢告，「但對方也能用公款請律師無限互告，可是妳的時間價值更寶貴，妳的心情也更值錢，若花數年時間打官司，就會有數年的壞心情，怎麼算都划不來，何況若管委會還能用我上述賤招對付妳，那更累。」

最後楊律師表示，他會要隋棠繼續拒付管理費、繼續主張抵銷、但也開始搬家、開始賣屋，「就算真要告，搬家且賣屋後可以慢慢告。」

楊律師臉書全文：

隋棠家的天花板漏水，好像是社區頂樓防水及排水出問題所致，但不知為何，管委會好像一直沒修，隋棠就花了約50萬去修。當每月要繳管理費約25000元時，隋棠就主張民法第334條抵銷，講白了就是「你去年欠我50萬，我這個月欠你25000，那就抵銷吧，所以你還欠我約475000元」。但管委會不爽，除了弄上新聞，還另外向法院聲請支付命令，向隋棠請求管理由
林智群律師認為「抵銷是形成權，一旦向對方表達，就產生抵銷效力」。但網紅陳沂認為「應該做的是上法院得到確定判決，再來抵銷。在沒有得到確定判決前，該繳的管理費還是要繳，不是妳說抵銷就抵銷的」
以上四方，誰對誰錯？
＝＝＝＝
咱們先從「民法」的角度來玩
民法有很多種權利，最常見的是「請求權」，例如賣方會請求買方付錢，買方會請求賣方交付商品，但在請求的那一刻，話才剛說出口，當然還拿不到錢或商品，必須要再有第二個動作，買方交錢後，賣方才能取得錢的所有權，賣方交商品後，買方才能取得商品所有權。所以「請求權」不會直接造成法律關係得喪變更
當隋棠向管委會主張抵銷時，隋棠並沒有管委會再交付任何東西，所以抵銷不是「請求權」。所以解釋上，抵銷是可以立刻直接讓「隋棠的50萬債權」和「管委會的25000管理費債權」消滅的，所以抵銷是直接造成權利得喪變更的「形成權」。因為必定是有二人互相有債權才能抵銷，因為只要向對方主張抵銷即可，不用對方再配合做任何事，所以抵銷是「有相對人的單獨行為」
以上講這麼多，都是為接下來鋪成，若1/1隋棠主張抵銷，2/1起訴，3/1法院判決隋棠勝訴確定，請問「管委會的25000管理費債權」在那一天消滅？答案是1/1，理由如上
所以單從民法的角度來看，隋棠及林智群律師是對的
＝＝＝＝
咱們改從「民事訴訟法」的角度來玩
如果隋棠向法院起訴請求抵銷「管委會的25000管理費債權」，會如何？訴之聲明的寫法可能是「被告對原告自民國x年x月x日至x年x月x日止之管理費債權新台幣x元應予抵銷」，法官會很生氣：「抵銷權是形成權，妳開口主張抵銷的那一秒，債權就抵銷了，根本沒必要上法院打官司啊，吃飽太閒啊」，然後法官根本不會開庭，直接依民事訴訟法第249條第2項第1款「欠缺權利保護必要」而判決駁回
從這個角度來看，林智群律師是對的
此時大家會好奇「就算民法上，隋棠只要一句就能抵銷，但對方不認同這種法律見解啊，當雙方各說各話，各有不同法律解讀時，仍有糾紛，仍須法院判決啊？」，好問題，所以當隋棠主張抵銷後，仍可向法院起訴請求確認債權不存在，訴之聲明的寫法可能是「確認被告對原告自民國x年x月x日至x年x月x日止之管理費債權新台幣x元不存在」，因為這個判決將有助於解決隋棠和管委會的糾紛，所以有權利保護必要，法院就會開庭審判
從這個角度來看，陳沂是對的，這應該比較像她的真意。但從這個角度來看，林智群律師也是對的，因為隋棠在主張抵銷的那一秒，管理費債權就消滅了，多年後，判決確定後，才能解決紛爭。所以從這個角度來看，陳沂和林智群律師都是對的
＝＝＝＝
管委會把事情搞大弄上新聞是對的，名人最怕麻煩。管委會另外向法院聲請支付命令也是對的，因為比較簡便，雖然寫錯地址被駁回，再聲請一次即可
＝＝＝＝
反之，隋棠被動等管委會來告也是對的，因為這樣就不用繳裁判費，而且訴訟過程也比較輕鬆
＝＝＝＝
若管委會內部夠團結，其實還有很多牌可打，可以不擇手段弄隋棠，例如不代收信件包裹、門的磁卡消磁、停車位不給停、在不被監視器拍到的前提下，偷偷去關掉水源或電源或網路線（但不破壞喔，不構成毀損罪）、檢舉她家門口亂放任何東西
＝＝＝＝
其實，我絕對站在隋棠這邊，因為她做的一切，我感同身受，因為我之前住的那棟，只有我是自住，其他全是租客，所以只要大樓有問題，都是我一個人修，我一個人出錢，屋頂漏水就至少修了5次以上，十多年來我已出了數十萬，所以換成我是隋棠，我也會覺得仁至義盡，至少每月抵銷管理費，就當分期還款吧
＝＝＝＝
公寓大廈糾紛的訴訟，實務很常見，會互告越來越多件，會互告很多年，隋棠當然有錢請律師慢慢告，但對方也能用公款請律師無限互告。可是妳的時間價值更寶貴，妳的心情也更值錢，若花數年時間打官司，就會有數年的壞心情，怎麼算都划不來，何況若管委會還能用我上述賤招對付妳，那更累
千金買屋，萬金買鄰，若我是隋棠的律師，我會要她繼續拒付管理費、繼續主張抵銷、但也開始搬家、開始賣屋。就算真要告，搬家且賣屋後可以慢慢告。這是下下策，但也是上上策。別人的建議聽聽即可，專門幫壞人幹壞事的黑心律師的建議一定要信。

