關注于朦朧死因 女星冒險貼文1分鐘遭刪

于朦朧11日在北京墜樓過世，外界認為死因不單純。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕主演《三生三世十里桃花》走紅的中國男星于朦朧，本月11日驚傳墜樓身亡，享年37歲，雖然中國官方火速將此案定調「醉後失足」，但事件疑點重重，網路更瘋傳各種影片與內幕，甚至有一說指他遭設局被謀害，引發輿論熱議。

有「蛇姬」封號的女星林采緹，日前在Threads曬截圖，內容轉發微博一則關於于朦朧貼文，寫著：「說密室逃脫？誰信密室迷脫長這樣？原來現在這個時代還可以草管人命！屏蔽所有關鍵字跟訊息！是什麼樣的國家？」

請繼續往下閱讀...

林采緹有「蛇姬」封號。（翻攝自林采緹IG）

截圖中，林采緹並附上相關新聞畫面，沒想到才發文1分鐘便遭刪除，她忍不住質疑：「發了這個1分鐘馬上被刪除，如果真的是密室逃脫你怕什麼？」直指網路大篇幅討論關於朦朧死因，暗示此舉遭管控。

關於于朦朧墜樓過世，外界對他當晚聚會過程爭議不斷，陰謀論四起，不少人感嘆他死得冤枉，事件持續延燒，警方雖二度出面聲明排除他殺嫌疑，但網路爆料影片持續增加，不少人抱持懷疑態度。近日瘋傳疑似于朦朧墜樓影片，其中狂哭狂吼的聲音，讓不少人不忍繼續看下去，北京市公安局朝陽分局21日也發布聲明。

北京市公安局朝陽分局發布聲明，指稱公安機關已展開調查，經過現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問和調取監視器等工作，排出他殺嫌疑，並已經將情況告知家屬，家屬也無異議，于朦朧母親更透過微博要外界勿過度解讀。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法