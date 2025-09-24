晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

關注于朦朧死因 女星冒險貼文1分鐘遭刪

于朦朧11日在北京墜樓過世，外界認為死因不單純。（翻攝自微博）于朦朧11日在北京墜樓過世，外界認為死因不單純。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕主演《三生三世十里桃花》走紅的中國男星于朦朧，本月11日驚傳墜樓身亡，享年37歲，雖然中國官方火速將此案定調「醉後失足」，但事件疑點重重，網路更瘋傳各種影片與內幕，甚至有一說指他遭設局被謀害，引發輿論熱議。

有「蛇姬」封號的女星林采緹，日前在Threads曬截圖，內容轉發微博一則關於于朦朧貼文，寫著：「說密室逃脫？誰信密室迷脫長這樣？原來現在這個時代還可以草管人命！屏蔽所有關鍵字跟訊息！是什麼樣的國家？」

林采緹有「蛇姬」封號。（翻攝自林采緹IG）林采緹有「蛇姬」封號。（翻攝自林采緹IG）

截圖中，林采緹並附上相關新聞畫面，沒想到才發文1分鐘便遭刪除，她忍不住質疑：「發了這個1分鐘馬上被刪除，如果真的是密室逃脫你怕什麼？」直指網路大篇幅討論關於朦朧死因，暗示此舉遭管控。

關於于朦朧墜樓過世，外界對他當晚聚會過程爭議不斷，陰謀論四起，不少人感嘆他死得冤枉，事件持續延燒，警方雖二度出面聲明排除他殺嫌疑，但網路爆料影片持續增加，不少人抱持懷疑態度。近日瘋傳疑似于朦朧墜樓影片，其中狂哭狂吼的聲音，讓不少人不忍繼續看下去，北京市公安局朝陽分局21日也發布聲明。

北京市公安局朝陽分局發布聲明，指稱公安機關已展開調查，經過現場勘驗、法醫檢驗、調查訪問和調取監視器等工作，排出他殺嫌疑，並已經將情況告知家屬，家屬也無異議，于朦朧母親更透過微博要外界勿過度解讀。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中