中國事業再進化！吳慷仁宣布開設個人工作室

吳慷仁正式成立工作室。（本報資料照）

〔娛樂頻道／台北報導〕42歲金鐘影帝吳慷仁近年把事業版圖轉往中國發展，昨（23）日他在微博拋出驚喜消息，正式成立「吳慷仁工作室」。消息曝光後，立刻吸引大批粉絲留言祝賀，顯見他的高人氣與市場影響力。

吳慷仁透過影片宣布喜訊，只見他正聚精會神地看著貓熊，沒想到工作人員突然告訴他：「我們準備開工作室。」他先是一臉錯愕，反問「你說什麼？什麼時候開？」對方回答「此刻」，他依舊一頭霧水，甚至還笑著追問「此刻是什麼意思？」互動逗趣又真實，也成為粉絲討論焦點。

事實上，吳慷仁過去多以獨立身分處理演藝事務，直到去年才簽入中國經紀公司「壹心娛樂」。如今再度成立個人工作室，象徵他事業邁入新階段。工作室也表示，未來關於吳慷仁的所有動態，都會透過這個平台與觀眾見面。

不少中國粉絲得知消息後，紛紛留言表達支持：「恭喜叔叔事業邁向新里程」、「期待多發影片、多營業」、「要常常更新啊！」、「太棒了，終於等到這一天！」顯見吳慷仁在當地的聲勢相當驚人。

