晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國事業再進化！吳慷仁宣布開設個人工作室

吳慷仁正式成立工作室。（本報資料照）吳慷仁正式成立工作室。（本報資料照）

〔娛樂頻道／台北報導〕42歲金鐘影帝吳慷仁近年把事業版圖轉往中國發展，昨（23）日他在微博拋出驚喜消息，正式成立「吳慷仁工作室」。消息曝光後，立刻吸引大批粉絲留言祝賀，顯見他的高人氣與市場影響力。

吳慷仁透過影片宣布喜訊，只見他正聚精會神地看著貓熊，沒想到工作人員突然告訴他：「我們準備開工作室。」他先是一臉錯愕，反問「你說什麼？什麼時候開？」對方回答「此刻」，他依舊一頭霧水，甚至還笑著追問「此刻是什麼意思？」互動逗趣又真實，也成為粉絲討論焦點。

事實上，吳慷仁過去多以獨立身分處理演藝事務，直到去年才簽入中國經紀公司「壹心娛樂」。如今再度成立個人工作室，象徵他事業邁入新階段。工作室也表示，未來關於吳慷仁的所有動態，都會透過這個平台與觀眾見面。

不少中國粉絲得知消息後，紛紛留言表達支持：「恭喜叔叔事業邁向新里程」、「期待多發影片、多營業」、「要常常更新啊！」、「太棒了，終於等到這一天！」顯見吳慷仁在當地的聲勢相當驚人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中