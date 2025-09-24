宋伊人遭爆設局虐殺于朦朧 再發5聲明自清

于朦朧11日墜樓身亡，死因疑點重重。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國演員于朦朧11日傳出墜樓身亡，享年37歲，官方通報死因為「飲酒後意外墜樓」，但網路陰謀論持續瘋傳，有人信誓旦旦指他墜樓當晚飯局是女星宋伊人拉于朦朧進局，始終保持沉默的宋伊人，隨著導演程青松發聲，她在22日也委託律師發表聲明，昨晚二度親上火線，再發5聲明強調自己不是殺人兇手。

宋伊人表示，近期大量網路謠言將她捏造成「介紹大佬」、「拉人陪酒」、「在場密謀」、「潛逃國外」，甚至是「殺人兇手」，怒斥各種謠言和污言穢語壓得她喘不過氣來，對其正常工作及生活造成嚴重影響。

此外，宋伊人也針對5傳聞提出澄清：

1、日常分享中的live圖背景音，並不是同一天的照片，我習慣把日常圖攢在一起發。其中一張是我與三位素人好友在公共餐廳吃飯，期間一位朋友向大家吐槽她老公，所述內容並不是我所講。另一張我穿黑色短袖T恤拿飲料的圖，是我在嘉興錄節目期間和助理在餐館大廳吃飯，旁邊有服務員及其他客人，所述內容當時我完全不知情。

2、我與程老師的合影，是在我13歲的時候，錄節目有過一面之緣，此後再沒有見過面，也未曾聯繫過。我的家庭是一般家庭，完全不存在「我父親給田老師轉賬2.7億」的情況，我也並不認識網上所述的方、田二位老師。

3、曾經我租住在18號樓的高樓層。所以在那裡拍攝很多生活照片。但9個月前我已搬離此地。

4、網絡上傳播的部分暗光照片，所謂「某某的女人」、「去宋伊人家拿衣服」、「拿著手機拍攝」等信息與配圖都不是我。

5、我是中國公民，事情發生後我一直在北京，沒有所謂「逃跑到國外」的情況。我也不認識什麼所謂的「資本大佬」。工作中，我始終靠我自己，沒有任何捷徑可走。被網暴後我從未刪除、編改過任何我自己曾發佈在社交媒體內容和照片。同時，也感謝事發後社交媒體平台依據法律法規對謠言信息的相關清理。

