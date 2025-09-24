晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「春風」真的很得意！ 郭書瑤搖身一變賢內助

「春風」真的很得意！ 郭書瑤搖身一變賢內助去年郭書瑤（左）曾曬同框合照，祝福春風（右）生日快樂。（翻攝自郭書瑤IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典11日閃電宣布結婚喜訊，演藝圈好友們紛紛送上祝福，外界猜測誰會是下一對未爆彈的銀色情侶檔，今（24）日就爆出圈內私下開始討論另一對，就是郭書瑤與春風，據傳郭書瑤現在搖身一變賢內助，幫忙處理春風很多生活瑣事。

《鏡週刊》報導，自嘲生活白痴的春風，近來都由郭書瑤一手包辦訂機票、飯店和車，她甚至把自己的卡直接給春風在出國時使用。據悉，春風由於母親在44歲就過世，當時他才20多歲，因此偏向喜歡能照顧他的女友，貼心的郭書瑤剛好符合春風喜歡類型。

玖壹壹日前在艋舺青山宮舉辦「玖壹壹南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」最終場，春風（左）感情事成為焦點。（資料照）玖壹壹日前在艋舺青山宮舉辦「玖壹壹南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」最終場，春風（左）感情事成為焦點。（資料照）

嘻哈天團玖壹壹13日晚間在艋舺青山宮舉辦「玖壹壹南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」最終場，團內唯一單身的春風喜歡小孩，強調自己不會閃婚，他說：「如果有結婚會跟團員講，不會刻意隱瞞。」

當場春風被問未來是否會突然宣布跟好友張景嵐或郭書瑤傳婚訊？春風聽了當場笑出聲，直呼「不太可能」，尤其聽到傳緋聞的瑤瑤名字，他在現場還翻了一個白眼，不過場面溫馨，留下很多想像空間。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中