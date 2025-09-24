「春風」真的很得意！ 郭書瑤搖身一變賢內助

去年郭書瑤（左）曾曬同框合照，祝福春風（右）生日快樂。（翻攝自郭書瑤IG）



〔娛樂頻道／綜合報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典11日閃電宣布結婚喜訊，演藝圈好友們紛紛送上祝福，外界猜測誰會是下一對未爆彈的銀色情侶檔，今（24）日就爆出圈內私下開始討論另一對，就是郭書瑤與春風，據傳郭書瑤現在搖身一變賢內助，幫忙處理春風很多生活瑣事。

《鏡週刊》報導，自嘲生活白痴的春風，近來都由郭書瑤一手包辦訂機票、飯店和車，她甚至把自己的卡直接給春風在出國時使用。據悉，春風由於母親在44歲就過世，當時他才20多歲，因此偏向喜歡能照顧他的女友，貼心的郭書瑤剛好符合春風喜歡類型。

玖壹壹日前在艋舺青山宮舉辦「玖壹壹南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」最終場，春風（左）感情事成為焦點。（資料照）

嘻哈天團玖壹壹13日晚間在艋舺青山宮舉辦「玖壹壹南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」最終場，團內唯一單身的春風喜歡小孩，強調自己不會閃婚，他說：「如果有結婚會跟團員講，不會刻意隱瞞。」

當場春風被問未來是否會突然宣布跟好友張景嵐或郭書瑤傳婚訊？春風聽了當場笑出聲，直呼「不太可能」，尤其聽到傳緋聞的瑤瑤名字，他在現場還翻了一個白眼，不過場面溫馨，留下很多想像空間。

