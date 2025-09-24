銀幕情侶檔未爆彈 郭書瑤春風被傳愛萌芽

郭書瑤（左）日前出席活動得知春風形容她「美賣」時，露出燦笑。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕郭書瑤21日擔任餐飲競賽評審大啖美食，玖壹壹春風日前開唱被提議效法Lulu、陳漢典，跟郭書瑤送作堆，郭書瑤聽聞此事相當震驚，立刻無情發出好人卡，但據了解，圈內私下開始討論另一對銀色情侶檔，就是未爆彈的郭書瑤與春風。

《鏡週刊》報導，郭書瑤今年突簽給春風被稱為「老闆」的經紀公司「混血兒娛樂」，2人是多年朋友，檯面上以乾哥、乾妹，或老闆、藝人關係，知情人士透露，近期多次聚會場合，春風總是帶著郭書瑤同行，旁人也都非常習慣2人出雙入對。

歌手許哲珮（右起）日前在新歌分享會上，陳漢典、LuLu現身力挺。（翻攝自IG）

更驚人的是，某次春風與郭書瑤外出逛街約會，懷疑被媒體盯上，當時立刻躲進某大樓裡，春風馬上打電話給朋友，要求大家趕緊會合幫忙掩護當煙霧彈。

郭書瑤近來轉投玖壹壹所屬「混血兒娛樂」，和春風當同門，當得知春風形容她「美賣」時，郭書瑤在活動上故意嚇得搖頭，她說：「我想要留在人生一輩子的朋友，我就不要讓他變成一下子，我回去會傳訊息給他，希望他留在我生命中一輩子，不要只是一下子。」

而郭書瑤最近在節目中，透露自己有個約會一年卻跑掉的對象，不過受訪時不願多說，表示會把這段故事寫進新歌。她過去曾因「惡鄰」事件反提告，如今已將法律與合約事宜交給新公司處理，全力南下台中錄音製作專輯，希望能以新作品跟粉絲見面。

