周杰倫捐款17年助學台灣！昆凌首發聲力挺「最幸福的事」

〔記者邱奕欽／台北報導〕天王周杰倫低調行善多年，本報18日獨家披露周董自2009年至今，已連續17年每年固定捐出360萬元幫助台灣弱勢學童，而老婆昆凌昨（23日）也親自發聲支持。

昆凌發聲支持老公周杰倫低調捐款助學弱勢學童的暖舉。（翻攝自IG）

周杰倫長期默默捐助教育，愛孩子的心意可見一斑，外界推算17年來金額已超過6120萬元。對此，昆凌昨出席品牌活動時，大方表示「很幸運的人，我們要回饋更多給社會，日常都好好的，就是我覺得最幸福的一件事情。」言語間充滿對公益的認同與支持，也首度正面回應老公的善舉。

請繼續往下閱讀...

對於外界高度關注，周杰倫所屬的台灣杰威爾音樂也向本報證實，「這個case是從2009年開始，每年都會捐款幫助弱勢學童，今年已經連續第17年了。」但針對金額則低調回應「不會特別去強調，確實有這樣的一件事情。」顯見周董始終不以數字作為宣傳重點，再度印證他行善不張揚的特質。

然而除了老婆昆凌的發聲力挺，周杰倫的粉絲們也紛紛留言力讚「專輯說了不做，公益做了不說！」、「這才是真正的偶像！」、「舞台下的台灣之光」、「不只音樂天王，更是教育守護者」，相關討論在社群平台持續延燒，讓人看見周杰倫低調卻有力的影響力。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法