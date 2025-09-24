晴時多雲

銀色夫妻全裸共演 「假體相連」超過10小時自嘲找麻煩

為了加強畫面真實性，艾莉森布里拍《永遠在一起》拍到撞到鼻子瘀青。（采昌提供）為了加強畫面真實性，艾莉森布里拍《永遠在一起》拍到撞到鼻子瘀青。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「驚」世恐怖愛情電影《永遠在一起》由好萊塢銀色夫妻檔戴夫法蘭科與艾莉森布里攜手主演，為了滿足導演麥可山克斯編導的各種瘋狂變異場景，兩人受盡「折磨」，像是猛撞玻璃門、摔進髒水坑、在碎石地上拖行樣樣來！

導演麥可分享：「對他們來說，拍攝這部片的每一天，大概都是一種折磨，但他們從來沒有抱怨。每天我們會把他們用鋼絲吊來吊去，或是猛力撞玻璃門，甚至常常是赤裸狀態，但他們完全願意配合。」零抱怨又敬業地演出，也讓麥可大讚：「他們是最完美的夥伴！」

導演為《永遠在一起》設計各種瘋狂變異場景，讓戴夫法蘭科受折磨。（采昌提供）導演為《永遠在一起》設計各種瘋狂變異場景，讓戴夫法蘭科受折磨。（采昌提供）

兩人不僅沒有抱怨、敬業完成，更為了加強畫面真實性，時常婉拒替身演員，自告奮勇親自上陣；即使最終滿身是傷，兩人也依然笑道：「我們就是那種自找麻煩的人！」

戴夫法蘭科（右）與艾莉森布里演出《永遠在一起》需要被假體相連在一起超過10小時，一刻不得分離。（采昌提供）戴夫法蘭科（右）與艾莉森布里演出《永遠在一起》需要被假體相連在一起超過10小時，一刻不得分離。（采昌提供）

值得一提的是，為了片中的驚駭肉體恐怖場面，兩人不僅需要全裸演出，更需要被假體道具相連在一起超過10個小時，就連上廁所都一刻不得分離，讓劇組一致認同，若不是真實夫妻檔來演，這部電影絕對無法完成！《永遠在一起》，將於本週五（26日）在台上映。

