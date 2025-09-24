靈肉雙修、澎湃奔放！「速懶Ｏ」入片名還被擋 影展超過一半限制級

今年台灣國際酷兒影展最受矚目的電影，無疑是閉幕片《Mamántula》。（台灣國際酷兒影展提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2025台灣國際酷兒影展祭出40部作品，片單涵蓋劇情、紀錄、動畫、實驗與地下MV，片單有超過一半帶有情色元素，其中23部列為限制級，挑戰觀影尺度極限，特別是閉幕片《Mamántula》描繪主角對血液及精液有難以滿足的慾望，引發一場連環殺人事件，日前取原片名翻譯為「速懶Ｏ殺手」，沒想到名字太辛辣，導致全面下架貼文的命運。

本屆影展以「酷兒異托邦」為主題，充滿「華麗」又「野性」，策展人劉永晧特別凸顯酷兒影像的實驗性與多樣性，端出一桌全球料理——葷素兼備、靈肉雙修、澎湃奔放。他要觀眾大可不必驚訝，「大島渚《感官世界》、拉斯馮提爾《性愛成癮的女人》都曾在主流場合引發轟動，既然異性戀性題材能進入核心舞台，同志影像的欲望表現更不該僅限於地下。」

台灣國際酷兒影展閉幕片《Mamántula》日前取原片名翻譯為「速懶Ｏ殺手」，沒想到名字太辛辣，導致全面下架貼文的命運。（台灣國際酷兒影展提供）

策展人也強調「色情」不等於工業化的無味影像，這次入選的作品能同時被觀看與思考，「它們的情色既可見，也隱藏於不可見之辯證，承載電影美學深度與爽度。換言之，焦點不在情色，而在於實驗性。今年的影展，不是色情，而是感性的邀請。」希望今年的影展能為台灣酷兒導演與觀眾帶來新鮮刺激，共同進步。

今年台灣國際酷兒影展最受矚目的電影，無疑是閉幕片《Mamántula》，西班牙新銳導演Ion de Sosa猶如新一代的阿莫多瓦，拍出結合肉體恐怖、酷兒文化（男同志慾望場域）與類型片的奇幻電影，故事描述人人渴望的男子 Mamántula，完美性感卻潛藏異樣慾望──他對血液與精液有著無盡渴求，導致整座城市不斷出現因「吹喇叭」而引發的連環殺人事件。

當警探步步逼近，驚人的秘密逐漸浮現—這個夢寐以求的男人，背後隱藏著不可告人的黑暗真相。本片尺度全開、難以歸類，畫面不時出現大量「白色液體」，每一次的邂逅都是慾望的開始，而在慾望背後卻潛藏殺機。

策展團隊為了取中文片名傷透腦筋，最初拆解Mamántula拉丁語原意，Mamar有「吸奶」之意，Tula則是男性性器官的拉丁美洲俚語，因此翻譯中文片名為「速懶Ｏ殺手」，日前在社群平台貼出之後，瞬間造成網友瘋轉熱議，沒想到才沒過幾天就慘遭全面下架，決定暫時不再取新的中文片名，改以西班牙片名作為在台灣的正式片名，開放各界看完電影後，再集思廣益取更貼切又合乎尺度的中文片名。

台灣國際酷兒影展開幕片《愛作歹》。（台灣國際酷兒影展提供）

近日提名金鐘獎最佳電視電影等6項大獎、年初在柏林影展風光獻映的台灣同志電影《愛作歹》則榮膺台灣國際酷兒影展開幕片，導演朱平表達相當開心與興奮，並呼籲觀眾把握酷兒影展的大銀幕觀賞機會。

「2025台灣國際酷兒影展」將在10月3日至10月5日、10月10日至10月12日連續兩個週末於台北長春國賓影城，購票請洽「OPENTIX兩廳院文化生活」，早鳥票一張260元，早鳥套票一組1500元（內含6張電影票券），並贈送價值500元謝掌櫃高級茶包禮盒，詳情請至官方網站、Facebook官方粉絲團及Instagram官方帳號查詢。

