娛樂 最新消息

垃圾山約會蟑螂老鼠成電燈泡 女星樂在其中被虧病得不輕

〔記者許世穎／台北報導〕導演朱駿騰首部劇情長片《河鰻》以台北社子島為主要拍攝地，片中還有許多奇幻且充滿視覺衝擊感的場景，潘綱大與柯泯薰竟選在滿山滿谷的垃圾堆裡約會，不過拍攝現場氣味逼人，隨處橫行的蟑螂、老鼠也成了最有存在感的「電燈泡」，柯泯薰卻樂在其中說：「我覺得很浪漫耶！」被導演笑說病得不輕。

潘綱大（左）與柯泯薰在《河鰻》裡於垃圾堆撿拾舊衣換裝玩起「角色扮演」。（底噪影像提供）潘綱大（左）與柯泯薰在《河鰻》裡於垃圾堆撿拾舊衣換裝玩起「角色扮演」。（底噪影像提供）

該片講述一位擁有永恆時間卻不再被需要的女子「阿鰻」，遇見被過去困住而停滯不前的男子「阿亮」，兩人在島上展開一段尋找自我與未來的旅程。潘綱大分享自己最難忘的一場戲，不是脫光在潮間帶任人看，而是帶著柯泯薰在垃圾山約會，撿拾舊衣換裝玩起「角色扮演」。

潘綱大表示，阿亮想帶喜歡的人去一個壯觀的地方，這個地方卻是一個垃圾場，或許對每個人來說，壯觀的東西不同，但對阿亮來說，山一樣的垃圾是很浪漫的地方，乘載了很多東西的地方。

柯泯薰則意外被打動，覺得這場戲很特別、氣氛很浪漫，更表示：「那天濕濕的下著大雨，所有人都縮在同一把傘下等雨停，那場雨像是下了一世紀，我甚至希望雨永遠不要停，我記得拍那場戲的心情是『豁達』兩個字。」然而浪漫背後卻有許多「電燈泡」出沒，潘綱大爆料：「除了演員之外，大家都在跟蟑螂老鼠演戲。」

除了垃圾場，劇組也進到北投焚化廠拍攝，潘綱大與潘親御飾演從小一起長大的好朋友，每天一起鬼混、釣魚，還一起到焚化廠上班。潘綱大笑稱他們是「雙潘出擊」，透露原本有幾場爭執打戲，最後礙於電影篇幅沒有剪出來，但他很開心這次合作，戲中角色很認同彼此，戲外兩人相處也像真的結拜兄弟。

潘親御在《河鰻》搭著動力小船在河上撒骨灰告別親人，情感直逼崩潰邊緣。（底噪影像提供）潘親御在《河鰻》搭著動力小船在河上撒骨灰告別親人，情感直逼崩潰邊緣。（底噪影像提供）

而潘親御也有場情緒很重的戲，他搭著動力小船在河上「撒骨灰」告別親人，情感直逼崩潰邊緣。導演朱駿騰讚說：「潘親御只要一上鏡頭，就能立刻進入狀況。」《河鰻》將於10月3日在台上映。

