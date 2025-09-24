晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金曲樂團主唱10年換7個住所受封「搬家達人」 吉他手比蔡依林早半小時上床

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳樂團宇宙人，相隔3年再推出新單曲，並開心宣告今年12月將再次站上小巨蛋開唱。新歌《不曾寧靜的夜》，主唱小玉想寫給每個在城市打拚、夜裡難以安眠的你。

宇宙人新歌將獻給在城市打拚，夜晚難眠的朋友。（相信音樂提供）宇宙人新歌將獻給在城市打拚，夜晚難眠的朋友。（相信音樂提供）

宇宙人飛往日本錄音，邀請曾為椎名林檎操刀混音的北城浩志合作，貝斯手方Q笑說，這首《不曾寧靜的夜》，意外成了吉他手阿奎的「代表曲」，因為身為二寶爸的他，幾乎每個夜晚都「不曾寧靜」！

近期蔡依林談到自己調整作息，晚上9點半就上床睡覺，隔天起來會發現自己變漂亮。而宇宙人阿奎則提到，現在的夜生活就是「9點陪睡，半夜再爬起來餵奶」，雖然比蔡依林早半小時上床，但身為兩個小孩的爸爸，阿奎無法一覺到天亮，真的是每個夜晚都「不曾寧靜」。

小玉談起《不曾寧靜的夜》創作靈感，主要是描繪都市的夜生活，有時只是一群朋友在空地聊天、玩樂，就能感受到快樂，不一定要花大錢。他也有所感談到：「有人會笑說台北人愛裝酷，每到週末就想回家鄉，但其實又很難真正離開。因為在這裡有工作、薪水、朋友，以及各種機會，還有夜晚的樂趣、可能的邂逅與感情。」

阿奎與方Q笑稱小玉是名副其實的「搬家達人」，十多年來已換過超過7個住所，甚至曾住在頂樓加蓋，阿奎笑說：「以前去他家玩，冷到完全坐不住，最後決定先去買台暖氣，才有辦法繼續聊天。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中