金曲樂團主唱10年換7個住所受封「搬家達人」 吉他手比蔡依林早半小時上床

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳樂團宇宙人，相隔3年再推出新單曲，並開心宣告今年12月將再次站上小巨蛋開唱。新歌《不曾寧靜的夜》，主唱小玉想寫給每個在城市打拚、夜裡難以安眠的你。

宇宙人新歌將獻給在城市打拚，夜晚難眠的朋友。（相信音樂提供）

宇宙人飛往日本錄音，邀請曾為椎名林檎操刀混音的北城浩志合作，貝斯手方Q笑說，這首《不曾寧靜的夜》，意外成了吉他手阿奎的「代表曲」，因為身為二寶爸的他，幾乎每個夜晚都「不曾寧靜」！

請繼續往下閱讀...

近期蔡依林談到自己調整作息，晚上9點半就上床睡覺，隔天起來會發現自己變漂亮。而宇宙人阿奎則提到，現在的夜生活就是「9點陪睡，半夜再爬起來餵奶」，雖然比蔡依林早半小時上床，但身為兩個小孩的爸爸，阿奎無法一覺到天亮，真的是每個夜晚都「不曾寧靜」。

小玉談起《不曾寧靜的夜》創作靈感，主要是描繪都市的夜生活，有時只是一群朋友在空地聊天、玩樂，就能感受到快樂，不一定要花大錢。他也有所感談到：「有人會笑說台北人愛裝酷，每到週末就想回家鄉，但其實又很難真正離開。因為在這裡有工作、薪水、朋友，以及各種機會，還有夜晚的樂趣、可能的邂逅與感情。」

阿奎與方Q笑稱小玉是名副其實的「搬家達人」，十多年來已換過超過7個住所，甚至曾住在頂樓加蓋，阿奎笑說：「以前去他家玩，冷到完全坐不住，最後決定先去買台暖氣，才有辦法繼續聊天。」

