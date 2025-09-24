《中文怪物》大工程！YTR酷耗時斥資500萬 「根本專業製作人」被讚爆

法籍YouTuber「酷Ku」斥資500萬打造的中文實境節目《中文怪物》。（翻攝自Youtube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕法籍YouTuber「酷Ku」早在去年聖誕節就公開籌備中文實境節目《中文怪物》，當時豪氣宣布冠軍獎金30萬元，甚至幽默徵求「乾爹乾媽」資助製作費。如今節目正式上線，網友直呼「這已經不是YouTuber，根本是製作人！」

《中文怪物》由「Ku’s dream 酷的夢」於20日上架，邀集100名外國人挑戰中文關卡，最後勝出者將抱回30萬元獎金，整體規模媲美《黑白大廚》、《體能之巔》等Netflix實境秀，光是攝影機就出動17台，現場氛圍專業感十足。

「酷Ku」也透露此次投入高達500萬元成本，坦言雖然「高估了自己」但希望能藉此吸引更多外國人來台灣學中文，他的用心不僅讓觀眾驚嘆節目質感，更獲得粉絲大讚是「真正的文化橋梁」。

從去年的籌備號召到如今節目開播，「酷Ku」的執行力令網友佩服，甚至感慨「他早就不只是YouTuber，根本是專業製作人！」

