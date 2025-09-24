《中文怪物》規格媲美Netflix！沈春華曝錄影心境：印象深刻

酷Ku（中）的實境節目《中文怪物》找來黃大謙（左起）、寶尼、沈春華、博恩擔任評審。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕法籍YouTuber「酷Ku」斥資500萬打造的中文實境節目《中文怪物》正式上線，不僅邀來100名外國人挑戰中文，還找來沈春華、博恩、黃大謙、寶尼擔任評審。其中，資深主播沈春華驚喜現身，直呼「做夢也沒想到會去錄《中文怪物》挑戰賽！」並自曝參加決賽魔王戰時的震撼與趣事。

《中文怪物》由「Ku’s dream 酷的夢」製作，20日上架首播共規劃六集，最終冠軍可抱回30萬元獎金。節目中不僅出動17台攝影機與30多台監視器，場景布置媲美國際級實境秀，讓觀眾大讚「根本把YouTube當Netflix拍！」酷Ku也在社群坦言，這次確實高估自己，但希望能透過企劃吸引更多外國人來台灣學中文。

沈春華則在社群發文回憶，約5個月前接到邀請，原本以為與外國人比國語聽力「勝之不武」，但考慮2天後決定勇敢挑戰，當她走進桃園的大型片場時，驚訝網路節目規格如此盛大，直言「什麼場面沒見過，但這樣的專業製作讓人印象深刻！」並稱酷Ku由幕前轉為幕後導演，展現出「中文怪物」水準。

錄製過程中，沈春華與博恩、黃大謙、寶尼一同交流，甚至臨時合演《玫瑰瞳鈴眼》類戲劇照，氣氛熱鬧，她笑言身為老媒體人也要打開心胸，與新世代創作者學習交流，同時也提到決賽魔王挑戰賽的結局「大大出乎意料之外！」更打趣表示「這…這，實在冤枉啊！」讓粉絲直呼這場跨世代合作不只是語言競賽，更是一場文化交流盛會。

