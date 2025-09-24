晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《中文怪物》規格媲美Netflix！沈春華曝錄影心境：印象深刻

酷Ku（中）的實境節目《中文怪物》找來黃大謙（左起）、寶尼、沈春華、博恩擔任評審。（翻攝自臉書）酷Ku（中）的實境節目《中文怪物》找來黃大謙（左起）、寶尼、沈春華、博恩擔任評審。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕法籍YouTuber「酷Ku」斥資500萬打造的中文實境節目《中文怪物》正式上線，不僅邀來100名外國人挑戰中文，還找來沈春華、博恩、黃大謙、寶尼擔任評審。其中，資深主播沈春華驚喜現身，直呼「做夢也沒想到會去錄《中文怪物》挑戰賽！」並自曝參加決賽魔王戰時的震撼與趣事。

《中文怪物》由「Ku’s dream 酷的夢」製作，20日上架首播共規劃六集，最終冠軍可抱回30萬元獎金。節目中不僅出動17台攝影機與30多台監視器，場景布置媲美國際級實境秀，讓觀眾大讚「根本把YouTube當Netflix拍！」酷Ku也在社群坦言，這次確實高估自己，但希望能透過企劃吸引更多外國人來台灣學中文。

沈春華則在社群發文回憶，約5個月前接到邀請，原本以為與外國人比國語聽力「勝之不武」，但考慮2天後決定勇敢挑戰，當她走進桃園的大型片場時，驚訝網路節目規格如此盛大，直言「什麼場面沒見過，但這樣的專業製作讓人印象深刻！」並稱酷Ku由幕前轉為幕後導演，展現出「中文怪物」水準。

錄製過程中，沈春華與博恩、黃大謙、寶尼一同交流，甚至臨時合演《玫瑰瞳鈴眼》類戲劇照，氣氛熱鬧，她笑言身為老媒體人也要打開心胸，與新世代創作者學習交流，同時也提到決賽魔王挑戰賽的結局「大大出乎意料之外！」更打趣表示「這…這，實在冤枉啊！」讓粉絲直呼這場跨世代合作不只是語言競賽，更是一場文化交流盛會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中