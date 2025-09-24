晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鬼滅之刃》燃爆東京世錦賽！跨欄女神中島瞳「猗窩座出場」超炸

中島瞳、山本有真在場上分別模仿《鬼滅之刃》猗窩座以及《進擊的巨人》調查兵團的英姿。（組合照，翻攝自IG）中島瞳、山本有真在場上分別模仿《鬼滅之刃》猗窩座以及《進擊的巨人》調查兵團的英姿。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕動漫無國界！2025東京世界田徑錦標賽場上競爭激烈卻意外吹起「動漫旋風」，不少選手在出場時模仿經典動漫角色招牌動作，瞬間點燃全場氣氛，其中跨欄女神中島瞳更以《鬼滅之刃》猗窩座的「破壞殺．羅針」姿勢登場，瞬間引爆話題。

在這場被譽為「田徑界奧運前哨戰」的比賽中，選手們不只展現體能，更以動漫元素吸引目光，中島瞳的「猗窩座」動作立刻成為全場焦點；美國短跑名將Noah Lyles則同時致敬《七龍珠》孫悟空的龜派氣功與《咒術迴戰》五條悟的「無量空處」，嗨炸現場觀眾。

牙買加好手湯普森（Kishane Thompson）選擇了《厄夜怪客》阿爾卡特；日本鵜澤飛羽則展現《火影忍者》漩渦鳴人的影分身之術；村竹拉希德甚至一次演繹《獵人》尼特羅、《JoJo的奇妙冒險》普奇與《鼻毛真拳》，創意十足。

這股動漫潮流不僅讓賽場外觀眾笑聲與掌聲不斷，也展現田徑賽事的娛樂化魅力，無論是《進擊的巨人》調查兵團的榮耀，還是《海賊王》魯夫的熱血精神，都透過選手的演繹延伸到田徑舞台，不僅讓網友們興奮直呼「大家都充滿中二動漫魂！」也使世錦賽話題延燒到動漫迷圈層。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中