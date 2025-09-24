《鬼滅之刃》燃爆東京世錦賽！跨欄女神中島瞳「猗窩座出場」超炸

中島瞳、山本有真在場上分別模仿《鬼滅之刃》猗窩座以及《進擊的巨人》調查兵團的英姿。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕動漫無國界！2025東京世界田徑錦標賽場上競爭激烈卻意外吹起「動漫旋風」，不少選手在出場時模仿經典動漫角色招牌動作，瞬間點燃全場氣氛，其中跨欄女神中島瞳更以《鬼滅之刃》猗窩座的「破壞殺．羅針」姿勢登場，瞬間引爆話題。

在這場被譽為「田徑界奧運前哨戰」的比賽中，選手們不只展現體能，更以動漫元素吸引目光，中島瞳的「猗窩座」動作立刻成為全場焦點；美國短跑名將Noah Lyles則同時致敬《七龍珠》孫悟空的龜派氣功與《咒術迴戰》五條悟的「無量空處」，嗨炸現場觀眾。

請繼續往下閱讀...

牙買加好手湯普森（Kishane Thompson）選擇了《厄夜怪客》阿爾卡特；日本鵜澤飛羽則展現《火影忍者》漩渦鳴人的影分身之術；村竹拉希德甚至一次演繹《獵人》尼特羅、《JoJo的奇妙冒險》普奇與《鼻毛真拳》，創意十足。

這股動漫潮流不僅讓賽場外觀眾笑聲與掌聲不斷，也展現田徑賽事的娛樂化魅力，無論是《進擊的巨人》調查兵團的榮耀，還是《海賊王》魯夫的熱血精神，都透過選手的演繹延伸到田徑舞台，不僅讓網友們興奮直呼「大家都充滿中二動漫魂！」也使世錦賽話題延燒到動漫迷圈層。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法