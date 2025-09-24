小孩認出「武藏刑警」熱情抱抱 櫻井翔害羞笑翻

櫻井翔在《占領電視台》飾演武藏刑警。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕夏季檔日劇《占領電視台》正式上架大結局，這也是櫻井翔與比嘉愛未繼醫院、機場後三度合作，而完結篇的結尾則讓觀眾驚呆，期待何時會公布續作。

《占領電視台》歷時4個月拍攝完成，櫻井翔在戲中3度飾演武藏刑警，口頭禪「騙人的吧」成為其招牌之一，其角色劇中的頑強程度更堪稱日版《終極警探》。

櫻井翔回憶自5月開拍起，從大雨寒冷的場景一路走到盛夏，再到入秋時的涼意，直呼「就像一起跨越了兩個季節」，還透露日前朋友的小孩在街上認出他是「武藏」，並給予熱情擁抱，讓他受寵若驚。

比嘉愛未（右）在《占領電視台》成為人質。（friDay影音提供）

比嘉愛未笑言雖早有心理準備「連3年當人質」，但這次劇情涉及角色至親，讓她演來格外艱難。與加藤清史郎對戲時，常被對方真摯的表演震撼，直說「有時候已經超越了演戲本身，心都揪緊了」。

《占領電視台》描述在機場佔領事件發生一年後，武藏三郎被調派至警視廳刑事部BCCT；就在此時，他再度捲入新的佔領事件，並與新夥伴一同展開調查。

面對武裝集團挺身而出的刑警武藏三郎，犯人接二連三提出的要求，以及不斷逼近的時限，武藏逐步揭示犯案動機與犯人的真面目。《占領電視台》全10集已在friDay影音上架。

