娛樂 最新消息

（獨家）林昶佐出任駐芬蘭大使 Doris揭北歐日常曝光新生活

〔記者陽昕翰／專訪〕閃靈團長Doris剛過48歲生日，她分享生日願望，「希望自己和家人朋友身體健康、平安快樂，工作心想事成，還有世界和平。」受訪也分享在芬蘭赫爾辛基生活，感謝台灣親友的關心。

閃靈團長Doris迎來48歲生日。（出日音樂提供）閃靈團長Doris迎來48歲生日。（出日音樂提供）

林昶佐與米魯在公園玩樂。（出日音樂提供）林昶佐與米魯在公園玩樂。（出日音樂提供）

林昶佐出任駐芬蘭代表，Doris也帶著女兒米魯同行搬到芬蘭赫爾辛基生活。一家三口已經搬到芬蘭兩個月，Doris很慶幸寶貝女兒米魯上學後適應良好，「非常習慣，小朋友感覺適應力很強，但我們還是得面對食衣住行上的各種新挑戰，覺得蠻不輕鬆的。」她也提到，女兒在學校變得超忙碌，「朋友和各種活動都很多，在這裡和朋友之間的社交與課後活動，比起台灣的課業更讓父母覺得壓力大。」

林昶佐帶女兒逛街。（出日音樂提供）林昶佐帶女兒逛街。（出日音樂提供）

談起在北歐的日常，Doris受訪笑說：「比想像中的好，夏天很熱，秋天很涼爽，連芬蘭人都覺得今年天氣很反常。」她也透露，自己與林昶佐會輪流煮飯，還笑爆老公為了「生存」廚藝精進不少，最近甚至成功挑戰做碎肉飯當早餐。

林昶佐平時忙於公務，Doris提到女兒上學後她也多了許多自己的空檔，特別感謝當地民眾的幫助，「包括在芬蘭的台灣人，以及原本在芬蘭就認識的友人，我們來之後給我們很多支持，讓我們更快融入當地。」

Doris分享在芬蘭的生活日常。（出日音樂提供）Doris分享在芬蘭的生活日常。（出日音樂提供）

她也分享對芬蘭氣候的感受，「到目前為止，比想像中要好，夏天很熱、秋天很涼爽，連芬蘭人都覺得今年天氣很反常。」當地友人提醒她「沒有不好的天氣，只有不好的穿著」，最近她還特地去上課，學習如何準備迎接冬天的穿搭，「冬天就會變得很冷了，還是會擔心，真的是剉咧等。」

