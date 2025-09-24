拍浪漫劇卻玩命 朱智勛「硬滾下階梯」全場傻眼

朱智勛相隔18年再度挑戰浪漫喜劇。（八大電視提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星朱智勛繼《宮 野蠻王妃》聲名大噪後，於韓國浪漫喜劇《愛在獨木橋》再次展現幽默風趣的演技！《愛在獨木橋》講述朱智勛和鄭裕美因雙方家庭反目被迫分開，時隔多年後兩人重逢，彼此的情誼再次悸動的愛情故事。

導演朴峻華回想拍攝《愛在獨木橋》和朱智勛首次見面時，便暢談兩小時，導演開玩笑表示，到最後幾乎是向朱智勛懇求一定要接這部戲。談到女主角鄭裕美，導演覺得對方比想像中更可愛迷人，帶著清新純真的氣場。

請繼續往下閱讀...

朱智勛（左）被鄭裕美捏臉，畫面逗趣。（八大電視提供）

劇中有場鄭裕美踢朱智勛小腿的戲，原本設想畫面是男生痛到原地打轉，朱智勛提議他想從階梯上滾下來，向導演詢問現場有沒有特技組的人，可以給他護膝等裝備，但導演一聽到這想法，直呼不行，擔心他會受傷，要求不能這樣做。

沒想到正式開拍後，朱智勛二話不說直接滾下台階，嚇壞所有人，該場戲讓導演印象深刻，也對朱智勛投入作品的熱情感到欽佩。

身形188公分高的朱智勛，出場戲被同劇演員形容像模特兒走伸展台一樣，他則謙虛回應，他只是照著劇本安排，多虧工作人員在他背後幫忙打光，才能在鏡頭前如此帥氣。

《愛在獨木橋》今（24）起，每週一至五晚間7點於八大戲劇台首播。

