娛樂 最新消息

「角頭女神」林真亦火辣回歸！泰國泳裝寫真美到犯規

林真亦全新寫真赴泰國取景。（時報出版提供）林真亦全新寫真赴泰國取景。（時報出版提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕《角頭－鬥陣欸》演員林真亦暌違3年性感回歸！被封「微笑女神」的她，昨（23）推出全新寫真《亦如初見：YUNA林真亦寫真》，特地赴泰國取景，結合當地獨特的異國風情與自然美景，打造全新視覺感受。

林真亦透過攝影師黃天仁的鏡頭，在泰國華欣時而化身泳裝少女，時而變身成爵士女伶，從服裝、場景到氛圍營造處處充滿用心；林真亦表示每次拍攝都是和大家第一次見面一樣，希望透過寫真集，讓大家感覺到如初見般的心動。

林真亦暌違3年性感回歸。（時報出版提供）林真亦暌違3年性感回歸。（時報出版提供）

拍攝過程中，林真亦在沙灘上騎馬的經驗讓她印象深刻：「因為有一段時間沒有騎馬了，一開始每次轉彎都要請教練協助，後來覺得一直麻煩教練不太好意思，決定自己試試看，當下真的很緊張！但想拍出好作品的心情勝過恐懼，還好最後順利完成美美的照片。」真亦也笑說：「幸好照片沒有拍出我的緊張，也沒有留下驚慌失措的NG照當做幕後花絮！」

除了騎馬，泰式按摩成為這趟旅程的「驚喜插曲」；林真亦分享：「到了泰國當然要去體驗道地的泰式按摩，當時我的小腿上有一個很小的瘀青，結果按完隔天醒來，瘀青直接變成一大片！因為按摩師把瘀青整個推開來了。」

才剛結束票房已突破1.8億的電影《角頭－鬥陣欸》宣傳行程，林真亦在宣傳期間被粉絲們暱稱為「角花」，更成為大家心目中的角頭性感女神；她更預告接下來將推出精彩的寫真掛曆，要繼續陪伴粉絲到2026年。

