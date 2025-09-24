《好運來》米可白抓包女兒驚世不倫戀！甩巴掌飆罵：知三當三

米可白（左起）在《好運來》抓包程雅晨、吳政澔的不倫戀。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳政澔和程雅晨在民視八點檔《好運來》上演驚世不倫戀，沒想到竟是劇中飾演程雅晨媽媽的米可白抓包女兒和姐夫兩人姦情，一向溫婉的米可白在劇中情緒大爆發，不僅怒斥女兒「知三當三」，更直接將杯水潑向兩人，戲劇張力爆表。

這場餐廳包廂抓包戲，是劇中最具張力的高潮之一。吳政澔坦言拍攝時心情相當忐忑，雖然知道是演戲，但米可白殺紅眼，拿著水衝過來的時候，還是會心驚膽戰。他說雖然巴掌戲事前都有溝通，但真正拍攝當下仍被她的快狠準嚇到，現場氣氛凝重到讓人屏住呼吸。

米可白（左起）在《好運來》氣到將杯水潑向吳政澔、程雅晨。（民視提供）

戲播出後，不少觀眾入戲太深，紛紛湧入粉絲專頁留言痛罵「渣男」，甚至有人激動到打電話到粉絲專頁抗議，讓吳政澔哭笑不得，直呼：「真的有嚇到我！」他也笑說能被罵代表觀眾投入劇情，對演員來說反而是一種肯定。

飾演小三的程雅晨，角色婕的無奈與悔恨詮釋得絲絲入扣。她表示角色並非惡意介入他人家庭，而是陷入無法自拔的感情泥沼。面對母親的痛心質問與怒火，程雅晨的眼淚像斷了線的珍珠般落下，演技大爆發，讓觀眾對這個角色又愛又恨。她說：「詮釋小三角色的無奈感很難，她知道自己不對，但又無法控制自己的感情，那種矛盾真的很痛苦。」

程雅晨（左）和吳政澔（右）在《好運來》的姦情被發現，跪地向米可白求饒。（民視提供）

過去多以甜美形象示人的米可白，這次在劇中詮釋母親，當場發現女兒竟成了別人的小三，痛心與憤怒的情緒瞬間爆發。她不僅聲嘶力竭怒罵佩婕「知三當三」，更當場潑水，把場面推到最高潮。米可白透露，為了演好這場戲，她事前做了許多功課，揣摩一個母親「愛之深、責之切」的矛盾心境。她的爆發力也讓現場演員全都繃緊神經，直呼「像真的一樣」。

