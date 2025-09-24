金馬導演闖「紀錄片界奧斯卡」！成首位華人導演入圍「作者印記」單元

〔記者蕭方綺／台北報導〕阿姆斯特丹國際紀錄片影展（International Documentary Film Festival Amsterdam，簡稱IDFA）是世界上最大的紀錄片影展，有著紀錄片界的奧斯卡稱號，公布本屆影展入圍名單，其中包括台灣導演趙德胤與公視合作的紀錄片《櫻桃號》。

《櫻桃號》入圍的是其影展在2023年開始在國際競賽單元之外，新設的「作者印記」（Signed）單元。有別於國際競賽廣泛地以世界各地的新片為主，該單元由策展團隊嚴選，著重的不只是影片本身，而是導演的個人標記或超越經典的獨特風格為主。趙德胤是入選此單元的第一位華人導演。

《櫻桃號》入圍阿姆斯特丹紀錄片國際影展「作者印記」單元。（公視提供）

自2012年起，除了劇情電影外，趙德胤同時開啟了紀錄片的創作。《櫻桃號》是其在2019年陸續開始拍攝的紀錄片，自從緬甸軍政府於2021年緬甸政變後，趙德胤停止了在仰光、瓦城等大城市的拍攝計劃。他的拍攝的地點從大城市移到了鄉間、孤島。拍攝的人物回到他一直關注的社會底層小人物，關注的是底層人的生活及困境。

這部影片大多都是他親自以手持攝影機拍攝。他回到16歲時的自己，那時他為了來台灣，以大姊在泰國打工存下來的全部積蓄換取護照。在仰光等待護照時，經常以搭乘往返於仰光港與達拉小鎮的小渡輪耗時間。因為距離很近，全程只需十幾分鐘。所以他整天就只是搭過去又搭回來。時光來到現在的自己，趙德胤拿著攝影機在船上閒晃，如今船已因歐盟的捐贈變新，但靠岸又離岸的船隻、在船上穿梭、販賣口香糖與香菸的女孩、岸上等待上船的的乘客，彷彿就是離家前相同不變的景象。

趙德胤親自以手持攝影機拍攝《櫻桃號》。（公視提供）

當初要來台灣前因護照與簽證下不來時的漫長等待，那種曾經想逃離的焦慮，和等待飛翔前閒得發慌，隨著船上小女孩的叫賣聲全部回來了。但新冠疫情打斷這一切，等到疫情稍緩，他回到仰光，找到這些小女孩時，她們有的以身為人母，有的已被生活重擔壓得不成人形。這是趙德胤當時想逃離的貧困家鄉，想只要他學成歸國就能改變一切的世界，但它原封不動地停在眼前。船離岸又靠岸，但曾經想逃離是一種對原生的背叛，也是一種永遠不可能全癒的創傷。

對於入圍，趙德胤說：「非常高興能被IDFA（阿姆斯特丹國際紀錄片影展）看重。紀錄片的拍攝是我一直以來的自我療愈的一種方式，它不僅讓我對電影這門藝術有更多的理解，也給予我許多面對難題時該有的勇氣和堅強。它讓我抵達許多我平常沒機會抵達的地方。《櫻桃號》是一部自我對話的日記式電影，除了我記錄一座小島上的家庭之外，我也紀錄了我自己在拍這部紀錄片的心境和過程，算是紀錄片中的紀錄片。我會一直拍攝紀錄片！」

趙德胤目前正在籌備其最新劇情片《美夢》，預計年底開拍。《櫻桃號》曾於去年在金馬影展中特別放映，台灣觀眾目前仍可在公視+網站中免費觀看。

