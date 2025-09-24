晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡宇威陳庭妮相戀超過10年！揭露2人愛情長跑秘訣

胡宇威（右）和李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》將展開一段「食療系戀愛」。（公視+提供）胡宇威（右）和李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》將展開一段「食療系戀愛」。（公視+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕胡宇威、李玲葦合作的《就算一個人也可以好好的吃飯》首季播出後好評不斷，第二季劇情在溫暖基調中加入更多情感層次，除了胡宇威再度飾演的「煮飯男友」湯瑪士持續端出治癒系佳餚，更帶出他如何陪伴來到民宿的房客與老友們，慢慢理解各自的情感課題，也療癒自己，胡宇威表示，這一季不只角色變得更有層次，拍攝現場與演員們的互動，也讓他不斷思考「料理與愛情之間的關係」，他說：「煮飯是一種照顧，也是一種默默說愛的方式。」

他私下和陳庭妮已經愛情長跑超過10年，認為料理和愛情其實很相似，料理需要長時間練習才會越來越熟練和美味，愛情也要透過時間洗禮才會找到正確的相處模式，他打趣說：「每天都下廚和久久做一次菜肯定很不一樣！」

胡宇威在《就算一個人也可以好好的吃飯2》再次詮釋「煮飯男友」，形容料理和愛情一樣都需要經過時間考驗。（公視+提供）胡宇威在《就算一個人也可以好好的吃飯2》再次詮釋「煮飯男友」，形容料理和愛情一樣都需要經過時間考驗。（公視+提供）

前導預告中可見胡宇威飾演的湯瑪士默默準備三餐，而飾演艾蜜莉的李玲葦也出現在同個民宿中，兩人各自端出令人垂涎的料理和甜點，情感進展也讓人十分期待。

李玲葦在劇中從首季是剛畢業、個性怯懦的社恐女孩，到第二季已是職場歷練三年的小主管，面對感情也從懵懂被動變得勇敢主動，李玲葦形容艾蜜莉這次的情感線「很新鮮也很真實」，她表示：「這角色對我來說很有共鳴，很多女生在剛進社會時也曾是那樣靦腆、怕尷尬，但慢慢找到自己之後，就會變得越來越有勇氣去愛、去追求喜歡的事物。」

李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》將擺脫社恐形象，也將鼓起勇氣嘗試新戀情。（公視+提供）李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》將擺脫社恐形象，也將鼓起勇氣嘗試新戀情。（公視+提供）

胡宇威談到此次的感情戲，他透露第二季與李玲葦的對手戲多了許多，「我們第一季其實基本上沒碰到幾次，戲份也不多，但這一次從一開始就是在談戀愛的狀態下，戲就變得更親密也更多。」他形容與李玲葦的合作「很舒服、也很可愛」，希望兩人能帶給觀眾的是一種自然的甜蜜感，「這次的感覺比較多是在心裡面的，你會想對這個人好，是一種從心出發的溫柔。」

《就算一個人也可以好好的吃飯2》將於11月1日在公視+、LINE TV 同步上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中