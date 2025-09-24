胡宇威陳庭妮相戀超過10年！揭露2人愛情長跑秘訣

胡宇威（右）和李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》將展開一段「食療系戀愛」。（公視+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕胡宇威、李玲葦合作的《就算一個人也可以好好的吃飯》首季播出後好評不斷，第二季劇情在溫暖基調中加入更多情感層次，除了胡宇威再度飾演的「煮飯男友」湯瑪士持續端出治癒系佳餚，更帶出他如何陪伴來到民宿的房客與老友們，慢慢理解各自的情感課題，也療癒自己，胡宇威表示，這一季不只角色變得更有層次，拍攝現場與演員們的互動，也讓他不斷思考「料理與愛情之間的關係」，他說：「煮飯是一種照顧，也是一種默默說愛的方式。」

他私下和陳庭妮已經愛情長跑超過10年，認為料理和愛情其實很相似，料理需要長時間練習才會越來越熟練和美味，愛情也要透過時間洗禮才會找到正確的相處模式，他打趣說：「每天都下廚和久久做一次菜肯定很不一樣！」

胡宇威在《就算一個人也可以好好的吃飯2》再次詮釋「煮飯男友」，形容料理和愛情一樣都需要經過時間考驗。（公視+提供）

前導預告中可見胡宇威飾演的湯瑪士默默準備三餐，而飾演艾蜜莉的李玲葦也出現在同個民宿中，兩人各自端出令人垂涎的料理和甜點，情感進展也讓人十分期待。

李玲葦在劇中從首季是剛畢業、個性怯懦的社恐女孩，到第二季已是職場歷練三年的小主管，面對感情也從懵懂被動變得勇敢主動，李玲葦形容艾蜜莉這次的情感線「很新鮮也很真實」，她表示：「這角色對我來說很有共鳴，很多女生在剛進社會時也曾是那樣靦腆、怕尷尬，但慢慢找到自己之後，就會變得越來越有勇氣去愛、去追求喜歡的事物。」

李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》將擺脫社恐形象，也將鼓起勇氣嘗試新戀情。（公視+提供）

胡宇威談到此次的感情戲，他透露第二季與李玲葦的對手戲多了許多，「我們第一季其實基本上沒碰到幾次，戲份也不多，但這一次從一開始就是在談戀愛的狀態下，戲就變得更親密也更多。」他形容與李玲葦的合作「很舒服、也很可愛」，希望兩人能帶給觀眾的是一種自然的甜蜜感，「這次的感覺比較多是在心裡面的，你會想對這個人好，是一種從心出發的溫柔。」

《就算一個人也可以好好的吃飯2》將於11月1日在公視+、LINE TV 同步上線。

