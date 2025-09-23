晴時多雲

娛樂 最新消息

秋分長疹子發癢 養肺保養這麼做就對了

9月23日起到10月7日進入秋分節氣。（彭老師提供）9月23日起到10月7日進入秋分節氣。（彭老師提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕今（23）日起進入秋分節氣，歌仔戲國寶楊麗花、名舞蹈家曹金鈴和金鐘視帝陳亞蘭的佛學、氣功老師彭繼祖，分享秋分的節氣的養生之道，秋天主肺，肺為「百脈之母」，照顧好肺，一年四季肺好、人就好。家人互相拍拍背，互相關愛彼此、關心彼此，愛的流動，最是關鍵。

麗澤家人．恩澤堂的彭繼祖老師表示，秋分，日夜均長，過此之後，陽氣漸收，陰氣漸長，夜長晝短，一遇雨即轉涼，天氣逐步降溫，日夜溫差變大。秋涼風寒的關鍵點是在頸椎，可以隨時在包包裡準備一條圍巾備用，多注意呼吸道及脖子的保暖，預防感冒受涼。

進入秋分後，大腸經過一整年的運作，進入維修期，是大腸系統最弱的時候。上牙齦痛，是大腸經不順暢，下牙齦痛是肺經出問題；如果都不舒服，多是夏天太寒涼了。因為夏季的問題反應到秋天，會在牙齒上首先發生，也會輕微拉肚子或是長疹子、疹塊。如果此時發生鼻子不通暢、流鼻水或是過敏，多是身體調節能力不佳。

彭老師也指出，秋天，腠理正在收，清晨，身體很容易發癢；皮膚越薄的地方，越容易長疹子，長疹子是清出垃圾，是好事，可以用乾毛巾擦擦表皮，導引出來。也容易皮屑多、脫皮。另外舊傷的地方，容易因收攝不良而不舒服。而秋分，金（肺）剋木（肝），春天沒把肝養好的人，容易眼睛不舒服、眼睛乾及落枕。情緒不好、工作太勞累、憂傷、睡前想太多事的人，更會影響睡眠品質、不易入睡。

彭繼祖老師表示，秋分吃白木耳蓮子，可補肺氣，滋潤肺，幫助皮膚的垃圾清出來。（記者胡如虹攝）彭繼祖老師表示，秋分吃白木耳蓮子，可補肺氣，滋潤肺，幫助皮膚的垃圾清出來。（記者胡如虹攝）

針對秋分的節氣保健，可以拍背，震動肺，宣發肺氣，把氣結震開，動作如下：

1.拍中間脊椎，拍 7下。

2.拍右側肩胛，拍 7下。

3.拍左側肩胛，拍 7下。

4.從1往下，拍至仙骨。

然後從1～4循環10 回。

拍背，眼睛就不痠痛、鼻子通、牙關鬆；顏面神經痛、喉嚨卡痰、呼吸道、脖子緊，都會放鬆。另外也可以拍手肘的「尺澤穴」，手肘外面是大腸經、裡面是肺經。拍手肘呼吸有力、鼻子舒服、頭也放鬆。

在飲食方面，彭老師表示，早上7點走大腸經時，吃白木耳蓮子，可補肺氣，滋潤肺，幫助皮膚的垃圾清出來；還可加上一些酒釀、桂花釀，對肺氣清理非常好。糙米飯加入板栗，對胃與大腸有改善；生冷的食物少吃，喝些薑茶、何首烏湯，慢慢讓身體暖起來。

彭老師特別提醒大家，「秋收，容平」容許一切都是剛剛好的發生。一年的努力到了要結帳的時候，慢慢要看到成績單了，都是運氣跟努力的結果。豐收，不要驕傲、要分享；欠收，要感恩、千萬不要抱怨。秋收容平，不要檢討別人公不公平，是要不停的反省自己、有沒有好好的做自己該做的事情，自己做的夠不夠比較重要。一切事情的發生，容許自己用平靜的心面對，不要抱怨、也不要狂喜。善有善報，只是時候未到而已，天道酬勤，努力不會沒有結果的，付出去的所有點點滴滴，都會慢慢回到你生命中、都會回應給你。

